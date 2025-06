V dobrem in slabem: resnična zgodba Hrvata, ki je 25 let skrival še eno družino

Nova hrvaška serija V doberm in zlu , ki si jo bomo premierno lahko ogledali nocoj ob 21:15 uri, prinaša izjemno čustveno zgodbo, ki temelji na resničnem dogodku in obljublja, da nikogar ne bo pustila ravnodušnega. V središču dogajanja je Veljko Srića, uspešen podjetnik in predan oče treh otrok, ki živi navidezno popolno življenje. A resnica je precej drugačna – že petindvajset let vzdržuje še eno, skrivno družino v Sarajevu. Ko izve, da ima neozdravljivo bolezen in mu ostajata le še dva meseca življenja, sprejme življenjsko odločitev: resnico bo povedal vsem in skušal obe družini združiti pod eno streho.

To razkritje sproži verižno reakcijo dogodkov in močnih čustev, ki ne prizadenejo le njega, temveč tudi njegovo ženo, otroke in ljubljene iz obeh družin. Serija se poglobi v odnose, izdajo, zaupanje in odpuščanje ter odpira vprašanja o tem, kako dobro res poznamo tiste, ki jih imamo najraje.

Avtorica serije Nataša Buljan je navdih črpala iz resnične zgodbe, ki jo je pred leti zasledila v medijih. Pravi, da je bila resničnost sicer preveč kompleksna in surova, zato jo je bilo treba za televizijo delno prilagoditi in zmehčati, a osnovni motivi ostajajo enaki – dvojno življenje, družinske skrivnosti in iskanje sprave.

V glavni vlogi blesti Filip Juričić, ki igra razpeto in psihološko zahtevno vlogo Veljka. Ob njem igrajo še Iva Mihalić, Mirna Medaković Stepinac, Ksenija Pajić, Enes Vejzović, Momčilo Otašević, Ammar Mešić, Katarina Baban in številni drugi znani igralci, med katerimi izstopata tudi mlada Toma Medvešek in Lana Ujević kot otroka iz obeh zakonov. Zgodba se odvija v Zagrebu, kjer so potekala tudi snemanja, velik del produkcije pa je bil ustvarjen v studijskih prostorih. Kreativni producent David Kapac poudarja, da so želeli ustvariti dramo, ki je gledalcu blizu – brez idealiziranih junakov, ampak s pristnimi, ranljivimi ljudmi, ki jih vodi ljubezen, strah, zamera in upanje.

Gre za zgodbo o ljudeh, ki se znajdejo na razpotju, ko preteklost trči ob sedanjost in resnica postane neizogibna. Gre za serijo, ki gledalcu nastavi ogledalo – o tem, kako živimo, koga ljubimo in kaj smo pripravljeni odpustiti. Zgodba, ki v svoji bolečini in iskrenosti razkriva, da življenje ni ne črno ne belo, ampak vedno – v doberm in zlu.