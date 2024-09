V dokumentarnem filmu o življenju Nikole Tesle številna znana imena

Soustanovitelj podjetja Tesla, inovator Ivo Boscarol, konceptualna umetnica Marina Abramović so le nekatera znana imena, ki se pojavijo v novem dokumentarcu o slovitem izumitelju: "Tesla je zelo dobro poznal prednosti električne energije, vendar je bil pred časom, da so ga enostavno ustavili."

"Vsi ljudje, ki so bili v filmu, tudi gospod Boscarol na primer, se ukvarjajo na takšen ali drugačen način z nekimi stvarmi, iznajdbami, ki so povezani z Nikolo Teslo," je povedala režiserka filma Janja Gologlavac.

"Meni je bil fascinanten tudi odnos z J. P. Morganom, da je bil v nekem trenutku odvisen od največjega kapitalista na Zemlji, da bi sprovedel sistem, s katerim je želel preseči kapitalizem, kot ga poznamo," pa je po ogledu filma povedal prevajalec in dramaturg Tibor Hrs Pandur.

Zapuščino velikega mojstra so imeli obiskovalci mariborske premiere priložnost izkusiti tudi na lastnih prstih.

"V človeku teče električni tok samo po površini kože, čemur se v elektrotehniki reče skin efekt, in ni ne verno, ker ne gre po žilah in po živcih," pa nam je razložil elektrotehnik Bojan Schwentner.

Tesla je kljub svojem prispevku k napredku človeštva, umrl sam in brez prebite pare, iz Maribora, kjer naj bi večino časa igral karte in bilijard, so ga celo izgnali na Hrvaško.

"Dosti krivice se je Tesli zgodilo s tem, da se je govorilo, da je v Mariboru, da je pil in kvartopiril. Resnica je nekje drugje. Jaz mislim, da je končno čas, da tudi Slovenija izve, kaj se je takrat zgodilo in zakaj je bil Nikola Tesla izgnan kot nekdo brez prihodnosti," pa je še dodala režiserka.