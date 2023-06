V drugi sezoni nadaljevanja Seksa v mestu tudi lik Samanthe

Če so jo oboževalci v prvi sezoni nadaljevanja serije Seks v mestu pogrešali, bodo z vrnitvijo priljubljene Samanthe zagotovo bolj zadovoljni. Lik, ki ga je v vseh sezonah izvirne serije in dveh filmih, ki sta sledila, odigrala Kim Cattrall, se vrača v drugi sezoni nadaljevanja serije, ki so ga avtorji naslovili 'In kot bi mignil...', je potrdil tiskovni predstavnik studia.

Ali se z vrnitvijo lika Samanthe v serijo In kot bi mignil... končuje spor med zvezdnicama Kim Cattrall in Sarah Jessico Parker, ni znano, tiskovni predstavnik studia pa je za The Post potrdil, da se bo priljubljena zvezdnica v drugi sezoni serije res vrnila na male zaslone. Kot je razkrilo in potrdilo več virov, ki so sodelovali pri ustvarjanju serije, pa naj bi bila vrnitev 66-letne igralke zelo skrivnostna, njenega scenarija pa ni videl skorajda nihče.

icon-expand Kim Cattrall se v vlogi Samanthe vrača k prijateljicam iz serije Seks v mestu. FOTO: Profimedia

Viri so dodali, da o njeni vrnitvi ne obstaja nobena papirnata sled, njeno ime pa se ni pojavilo na nobenem izmed seznamov igralcev, ki so bili predvideni za nastop v seriji, zato so bili mnogi člani snemalne ekipe presenečeni, ko se je Kim pojavila na snemanju ene izmed epizod, a hkrati navdušeni nad njenim prihodom. "Rekla je, da se ne bo nikoli več vrnila! Da tega ne bo nikoli naredila," je povedal nek vir, ki je začetno presenečenje zamenjal za navdušenje. Podrobnosti njene vrnitve niso znane, 66-letnica naj bi svoje prizore odigrala že marca, njen prihod pa je bil tako skrivnosten, da naj bi na snemanje prispela v avtomobilu z zatemnjenimi stekli.

Premiera druge sezone je napovedana za 22. junij, sezona naj bi imela 11 epizod, istega dne pa je napovedana tudi premiera serije Glamorous, v kateri igra Cattrallova. Kot je še razkril nek vir, naj bi ekipa vmes spremenila scenarij, kar naj bi napovedovalo, da bi se lahko Samantha vrnila tudi v tretji sezoni, čeprav ta še ni potrjena.