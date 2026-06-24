Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

V duhu dneva državnosti na VOYO na ogled slovenski film '91

Ljubljana, 24. 06. 2026 20.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
V duhu dneva državnosti na VOYO na ogled slovenski film 91

Režiser Luka Štigel v kratkem zgodovinskem filmu '91 osvetljuje čas osamosvajanja Slovenije. Zgodba spremlja dva pripadnika Teritorialne obrambe, ki med stražo razmišljata o prihodnosti novonastale države. Film '91 si lahko ogledate kjerkoli in kadarkoli na VOYO.

Film '91 si lahko ogledate kjerkoli in kadarkoli na VOYO.

Na VOYO, ki ima nov slogan Zdaj si na vrsti ti, je v duhu dneva državnosti na ogled film '91, slovenski film režiserja Luke Štigla. Gre za slovenski kratki zgodovinski film, ki so ga posneli pred petimi leti ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije.

V duhu dneva državnosti na VOYO na ogled slovenski film 91
V duhu dneva državnosti na VOYO na ogled slovenski film 91
FOTO: VOYO

Kot so ustvarjalci filma pred časom povedali za 24ur.com, film pripoveduje zgodbo o dveh prostovoljcih Teritorialne obrambe v času desetdnevne vojne v Sloveniji. Med stražo Tugo in Ratko sanjata o prihodnosti novonastale države. Ker se okoli njune barikade ne dogaja kaj dosti, se odločita prirediti majhno zabavo za Ratkov 30. rojstni dan in ob tem špekulirata, kakšna bo nova država čez 30 let.

Film prikazuje intimno zgodbo o prijateljstvu, banalnosti razcepa in iskanju sovražnika med sosedi v prelomnem obdobju leta 1991. Med drugimi so v njem zaigrali Jan Kok, Aleksandar Repić in Mitja Okorn.

VOYO film platforma '91

Madonna spregovorila o propadlem biografskem filmu: kakšna je vloga Srbije?

24ur.com Belo se pere na devetdeset: zakaj si ogledati slovenski filmski hit?
Moskisvet.com Ljubljana bo postala prestolnica filma
Voyo.si Belo se pere na devetdeset: zakaj si ogledati slovenski filmski hit?
24ur.com Na VOYO slavimo slovenske filme: na Prešernov dan prihaja Vzornik
24ur.com O filmu Nebesa pod Triglavom: Nikoli ne smeš vračati hudega s hudim
Moskisvet.com Ta slovenski film si morate nujno ogledati
Moskisvet.com Jugonostalgiki, tega ne smete zamuditi!
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družinska sreča: Filip Flisar z izbranko pričakuje otroka
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?
zadovoljna
Portal
Lepa Helena v Torontu: veste, kdo ji dela družbo?
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Dobil je dva otroka z ljubico, žena pa mu je odpustila
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Edinstvene poletne obleke, ki so v trenutku pritegnile poglede
Znana Slovenka se bo kmalu razveselila deklice
Znana Slovenka se bo kmalu razveselila deklice
vizita
Portal
Najboljši ogljikovi hidrati za zdravo hujšanje brez lakote
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Samo 11 minut na dan lahko zmanjša tveganje za zgodnjo smrt
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Kako ublažiti bolečine v rokah zaradi uporabe računalnika
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
Zakaj bi morali telovadnico zamenjati za svež zrak
cekin
Portal
Parkiranje za 3 evre na noč? Rešitev, s katero so zadovoljni številni
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Cene stanovanjskih nepremičnin še naprej rastejo
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
Razkril, da se je boril za življenje – bolezen je pustila hude posledice
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Brez piva na soncu: Kako preživeti nevarno vročino
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
Usoda ju je združila v njenem najtežjem trenutku
dominvrt
Portal
Kvas lahko na vrtu dela čudeže
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Najboljši čas za zalivanje vrta v vročini – in ni večer
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
Zamašen odtok? Hitri triki za čiste odtoke brez agresivne kemije
okusno
Portal
Vse dodamo v pekač, nato pa nastane ena najboljših omak za testenine
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Češnje letos kraljujejo: 8 receptov, ki jih Slovenci največ iščejo
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
Poletna vila
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763