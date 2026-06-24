V duhu dneva državnosti na VOYO na ogled slovenski film '91

Na VOYO , ki ima nov slogan Zdaj si na vrsti ti, je v duhu dneva državnosti na ogled film '91 , slovenski film režiserja Luke Štigla . Gre za slovenski kratki zgodovinski film, ki so ga posneli pred petimi leti ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije.

Kot so ustvarjalci filma pred časom povedali za 24ur.com, film pripoveduje zgodbo o dveh prostovoljcih Teritorialne obrambe v času desetdnevne vojne v Sloveniji. Med stražo Tugo in Ratko sanjata o prihodnosti novonastale države. Ker se okoli njune barikade ne dogaja kaj dosti, se odločita prirediti majhno zabavo za Ratkov 30. rojstni dan in ob tem špekulirata, kakšna bo nova država čez 30 let.

Film prikazuje intimno zgodbo o prijateljstvu, banalnosti razcepa in iskanju sovražnika med sosedi v prelomnem obdobju leta 1991. Med drugimi so v njem zaigrali Jan Kok, Aleksandar Repić in Mitja Okorn.