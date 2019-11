V dvoje: Pokažejo se čisto neke nove stvari

Več dinamike, nepredvidljivih ljubezenskih situacij, še več zabave in svežine – vse to je tretja sezona priljubljene serije V dvoje, ki si jo lahko ogledate na VOYO.

Luka Marčetič, igralec, režiser in scenarist, je tretjo sezono opisal s ponosom: "Hvaležen sem VOYO, da je predlog razvijanja projekta sprejel z odprtimi rokami in, da smo lahko ustvarjali dlje, kot je bilo sprva predvideno. Na zadnjo sezono sem zelo ponosen, njena posebnost pa je, da sem tudi sam režiral eno izmed epizod. To se je zgodilo prvič doslej, saj je težko, še posebej pri takem projektu kot je V dvoje, biti hkrati pred in za kamero. Od vseh ljudi, ki so sodelovali pri vseh treh sezonah, po mojih predvidevanjih jih je bilo več kot sto, smo v vseh treh sezonah sodelovali samo scenarist Tosja Flaker Berce, igralca Niko Zagode, Živa Selan, v različnih vlogahFabris Šulin in moja malenkost kot scenarist in igralec."