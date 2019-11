V dvoje: Skozi humor čez resne življenjske teme

Luka Marčetič, igralec, režiser in scenarist, nikoli ni pomislil, da bo serija V dvoje doživela tretjo sezono. A življenjski koncept serije, ki je na domiseln način združil humor in dramo, se je pri gledalcih izredno prijel in tukaj je že tretja sezona.

Pod prvi VOYO original se je podpisal Luka Marčetič. FOTO: Miro Majcen

Ko je na VOYO prišla slovenska komična serijaV dvoje, so mediji in kritiki takoj videli velik potencial. Kljub temu da je ekipa delala s skromnim proračunom ter gverilskim pristopom, jih je ljubezen do ustvarjanja pripeljala do tretje sezone.Luka Marčetič, igralec, režiser in scenarist, tako nikoli ni mislil, da bo serija doživela tretjo sezono: "Nisem si mislil, da sploh bo druga sezona."Po prvi sezoni je tako mislil, da je to to, nato je prišla druga sezona, zdaj pa je tu že tretja, z več dinamike, nepredvidljivimi ljubezenskimi situacijami, s še več zabave in svežine. Idej in vsebine zagotovo ni zmanjkovalo. Kajti zasnova serije je življenjska, vsakdanja. Tudi če so se nekatere zadeve zaključile, so se odprle nove – takšno je življenje, stvari se spreminjajo iz dneva v dan ... Življenje gre vedno naprej, doda simpatični ustvarjalec serije.

Glavna igralska imena še vedno ostajajo (Luka Marčetič, Niko Zagode, Živa Selan), je pa serija dobila nekaj lepotnih dodatkov oziroma sprememb – tokrat ima sezona deset delov, ki so dolgi okoli 25 minut, predstavili pa so tudi nekaj novih likov, ki so jih upodobili priznani igralci, kot so Janez Škof, Jurij Drevenšek, Pia Zemljič, Nika Rozman, Jure Godler ... "V čast mi je delati z njimi," je dodal avtor serije. V nasprotju s prejšnjo sezono, ki se je večina vrtela okoli enega dogodka, so se tokrat odločili, da bo tretja sezona bolj razpršena, vsak lik ima svojo zgodbo – seveda je tu še vedno rdeča nit, a vseeno je to najbolj dinamična sezona do zdaj.

V prvi sezoni smo spremljali dinamiko dveh parov, drugo sezono so začinili z ljubezenskim trikotnikom, marsikaj se je razsulo, zdaj pa se bo poskušalo zgraditi nazaj. Osebe, ki so odšle, se vračajo, od 'mrtvih' vstajajo novi liki, zaradi ljubezni pa bo na preizkušnji celo prijateljstvo glavnih likov. Vse to je prineslo nove zaplete, vse od scenarija do snemanja. Scenaristu in režiserjuTosji Flaker Berceju ter Luki se je v tretji sezoni pridružila tudi scenaristka Iza Strehar, ki je projektu dodala svežino ter nove ideje, ki so jih črpali tudi iz lastnega življenja, zaradi več zgodb pa se je zapletlo tudi snemanje – več lokacij, več organiziranosti. Če so začeli z zelo gverilskim pristopom, to zdaj ni več delovalo: "Zadnja sezona zagotovo ni bila gverilska–veliko ljudi na snemanju, 20 do 30 ljudi vsak dan, snemanje je trajalo po 12 ur ... Tukaj gverila odpade, treba je biti zelo organiziran, različne scene, različna čustva, različne situacije ..."

Luka pa se je odločil, da bo za eno epizodo prevzel tudi režijo, a ni bilo lahko: "Težko je biti pred in za kamero ... Izjemno naporno, v glavi sem bil paničen."

"Takšno je življenje, stvari se spreminjajo iz dneva v dan ... Življenje gre vedno naprej." FOTO: Miro Majcen

Scenarist, igralec, režiser, vse to je mladi umetnik, ki se je pred kamero, kot igralec, za serijo V dvoje znašel nekako po sili razmer: "Ko smo začeli snemati serijo, smo iskali igralce, in ker jih ni bilo, sem pač stopil tudi pred kamero." Če sta bili prvi dve sezoni veliko bolj humoristični, pa je tretja vseeno kanček bolj resna: "Ko sem bil študent, sem naredil serijo Dan ljubezni, tukaj je bil humor s kančkom drame. Toda starejši sem, bolj me zanimajo druge stvari, name vplivajo druge stvari, vse to nekako pride tudi v scenarij," mi pove in doda, da je komedija najbolj privlačen format za posameznika, skozi to pa lahko predstaviš tudi neko resno temo. V slovenskem prostoru ni lahko ustvarjati takšnih vsebin, a VOYO, ki se je v desetih letih uveljavil kot vodilni naročniški TV na zahtevo (S-VoD) v Sloveniji, je ravno v tem videl velik potencial.