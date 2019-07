V dvoje: Vse, kar se je razsulo, se bo zdaj poskušalo zgraditi nazaj

Zaradi odličnih odzivov tako gledalcev kot kritikov je bilo zelo hitro jasno, da priljubljena serija V dvoje, ki jo je ustvaril režiser uspešnice Pr' Hostar Luka Marčetič, potrebuje nadaljevanje. Klapa je padla, kamere že brnijo, pred nami je tako tretja sezona.

Snema se tretja sezona priljubljene serije V dvoje. FOTO: Damjan Žibert

Ko je na VOYO prišla slovenska komična serijaV dvoje, so mediji in kritiki takoj videli velik potencial. Kljub temu da je ekipa delala s skromnim proračunom ter gverilskim pristopom, jih je ljubezen do sedme umetnosti, brnenja kamere in ustvarjanja novega sveta ter zgodb postavila v fokus tako medijev, kritikov kot tudi oboževalcev. Hudomušna serija je na slovenski trg prinesla svežino in dokazala, česa je slovenski ustvarjalni duh zmožen.

Zaradi odličnega odziva prvih dveh sezon je tako padla odločitev, da posnamejo še tretjo sezono. "Lotevamo se novih tematik, glavna tema pa je še vedno ljubezenska zgodba," nam v pogovoru zaupa Luka Marčetič, avtor serije, režiser, soscenarist in igralec. Glavna igralska imena ostajajo, bo pa serija vseeno dobila nekaj lepotnih dodatkov oziroma sprememb – tokrat bo sezona imela deset delov, ki bodo dolgi okoli 25 minut, predstavili pa bodo tudi nekaj novih likov, ki jih bodo upodobili priznani igralci, kot so Janez Škof, Jurij Drevenšek, Pia Zemljič, Nika Rozman, Jure Godler ... "V čast mi je delati z njimi," še doda avtor serije ter hudomušno namigne, da v serijo prihaja še nekdo, ki pa je za zdaj ostaja presenečenje.

FOTO: Damjan Žibert

In kaj nas še čaka v prihajajoči sezoni? "V nasprotju s prejšnjo sezono, ki se je vrtela okoli enega dogodka, bo tretja sezona bolj razpršena, vsak lik ima svojo zgodbo, seveda je tu še vedno rdeča nit, menim pa, da bo to najbolj dinamična sezona do zdaj." V prvi sezoni smo tako spremljali dinamiko dveh parov, drugo sezono so začinili z ljubezenskim trikotnikom ... Kaj pa tretja? "Vse, kar se je razsulo, se bo zdaj poskušalo zgraditi nazaj. Osebe, ki so odhajale, se bodo vrnile, od 'mrtvih' bodo vstajali liki, zaradi ljubezni pa bo na preizkušnji tudi prijateljstvo."

Med sezonama je bilo leto premora: "Nisem želel hiteti, kajti želel sem narediti res nekaj kvalitetnega. FOTO: Damjan Žibert