V enem trenutku tik pred ločitvijo, v drugem se obsipavata s pozornostmi

Luka in Nadia sta zašla sredi pravih ljubezenskih turbulenc, podobno je tudi med Marinkom in Valentino. Gordana pa je po Dejanovi vrnitvi ugotavljala, da nista kompatibilna in da nimata prihodnosti.

Marinku se zdi, da njegova žena igra Pogovor s strokovnjaki je na Marinka in Valentino deloval povsem drugače, kot bi morda pričakovali. Mož se je hudoval zaradi neumnih vprašanj in Valentini očital: "Ženske same ne veste, kaj bi rade. Govorite eno, delate drugo in se vedete tretje." Valentina: "Ko sem prišla, sem pred strokovnjaki že prvič povedala, kaj hočem od moškega. Žal tega v tebi ni." Po drugi strani pa je dopuščala možnost, da se čez leta med njima kaj zgodi. Ko ji je rekel, da ne ve, kaj govori, je zaključila, da se z njim ne da pogovarjati. A sta hitro pozabila na prepir in se šla razgibavat. Marinko je ugotavljal: "Povprečno čedna je. A kaj, če nimaš v glavi?" Zdelo se mu je, da se njegova žena pretvarja in igra. Ona pa je menila, da Marinko za vse potrebuje žensko, da je preveč otročji in da se mora zresniti.

icon-expand Marinko in Valentina med razgibavanjem. FOTO: POP TV

Milanu oko včasih malo zaide Milan in Gordana sta se šla po zajtrku posladkat. Mož je v smehu povedal, da je zadovoljen z dieto. Gordana pa ni bila zadovoljna, ker je njen mož med pogovorom s strokovnjaki gledal Valentino. Gordana: "Slišala sem, ko je šla mimo v ozkih hlačah, ti pa: Opa!" Opazila je, da so mu oči skoraj padle iz jamic. Milan je povedal, da se ji je to samo zdelo, kasneje pa pojasnil, da mu oko res včasih malo zaide. Gordana: "Moral bi se malo zadržati, če sva že skupaj." Boljše volje je postala, ko sta šla kolesarit. Bila je začudena, ker jo je dohajal, in obljubila je, da ga bo zmasirala, če bo po kolesarjenju čutil bolečine v mišicah. A si je potem očitno premislila. Adam in Nikolina se zbližujeta Nikolina je po sklenjenem premirju želela presenetiti Adama. Bil je vesel, da se po novem pogovarjata o temah, ki jih sam doslej sploh ni upal načeti. Med acro jogo je ugotavljal, da mu je začela zaupati. Bila sta pozitivna, šalila sta se in lepo sodelovala. Ko sta se vračala proti avtomobilu, jo je objel in tokrat ni umaknila njegove roke. V stanovanju ji je predlagal, da bi igrala družabne igre, denimo slači poker, nato pa jo je povabil v kino, da bi si ogledala kakšno grozljivko.

icon-expand Nikolina tokrat ni umaknila Adamove roke. FOTO: POP TV

Gordana in Dejan tik pred ločitvijo Dejan se je vrnil v skupno stanovanje, a Gordana ni bila ravno srečna. Kasneje je povedala, da sta tik pred ločitvijo. Bolj kot njegova vrnitev jo je zanimalo, zakaj se je Adam odločil tako, kot se je. Pričakovala je namreč, da bo končal zvezo z Nikolino. Dejan je čutil, da njegova žena Adama gleda drugače. Gordana pa je še ocenila, da ni pravi čas, da bi spoznala Dejanove najdražje. Odločena je, da za njiju ni prihodnosti. Zdelo se ji je, da ne razumeta drug drugega, da Dejan nima svojih stališč in da nista kompatibilna. Nadia in Luka od prepirov k pozornostim Nadia in Luka sta naletela na prave ljubezenske turbulence. Luka je povedal, da sta se tako zelo sprla, da je skoraj odšel. Žena se mu je zdela sebična, prepotentna in nespoštljiva. Med prepirom jo je spomnil na izjavo, češ da se je vanj zaljubila in čutila metuljčke v trebuhu, ona pa je to zanikala. Povedal ji je, da je nemogoča in da mu je težko sobivati z njo. Ko je šla na sprehod, pa je zanjo prevedel besedilo pesmi, ki ji je zelo všeč. Bila je ganjena, on pa je upal, da bo prevod ključ do njenih vrat. Luka: "Da bi se midva združila." Ona pa ga je na god presenetila s tortico in lepimi željami. Zadovoljna je bila, ker se oba trudita in nista odnehala.

icon-expand Premirje po prepiru. FOTO: POP TV