V Evropski filmski akademiji novi člani iz Slovenije, med njimi Katarina Čas

OGLAS

Evropska filmska akademija (EFA) je v zadnjih petih letih močno okrepila svoje članstvo, saj je število njenih članov v tem obdobju naraslo za 30 odstotkov, so sporočili iz EFA. Z letošnjim letom organizacija, ki odloča o evropskih filmskih nagradah, šteje 770 novih filmskih ustvarjalcev, osem jih prihaja iz Slovenije. Novi člani iz Slovenije so režiser Gregor Božič, producenti Vlado Bulajić, Marina Gumzi in Lija Pogačnik, igralca Katarina Čas in Andrei Lenart, scenaristka Iza Strehar ter direktor fotografije Fabris Šulin.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

EFA nove člane v svoje vrste vabi enkrat letno, letošnje pa je objavila ob današnjem dnevu Evrope in zmage, 9. maju. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so sprejeli 770 priznanih filmskih strokovnjakov, ki bodo lahko glasovali za evropske filmske nagrade. EFA sicer od leta 2020 beleži hitro rast članstva, saj se ji je v tem obdobju pridružilo 30 odstotkov njenih trenutnih članov. Svojo prisotnost so med drugim okrepile države srednje in vzhodne Evrope ter baltske države. Zvišalo se je tudi število članov iz držav jugovzhodne Evrope in Kavkaza. Nekatere države, med katerimi je tudi Slovenija, so število svojih članov podvojile ali celo potrojile.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči