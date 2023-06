V filmsko akademijo povabljena tudi Taylor Swift

Austin Butler, Keke Palmer, Ke Huy Quan in Taylor Swift so vabljeni v filmsko akademijo.

Letos je med povabljenimi 40 odstotkov žensk, 34 odstotkov jih je del premalo zastopanih etničnih in rasnih skupnostih, 52 odstotkov pa jih ne prihaja iz Združenih držav Amerike. Med povabljenimi je veliko lanskih oskarjevih nominirancev, tako med igralci (Austin Butler, Paul Mescal, Stephanie Hsu in Kerry Condon) kot tudi med filmskimi ustvarjalci (Daniel Kwan in Daniel Scheinert, Colm Bairead, Edward Berger, Antonio Campos, Lukas Dhont, Ana Katz in Santiago Mitre). Med glasbeniki so med drugim povabilo dobili Taylor Swift, ker je napisala pesem za film Kjer pojo raki in za muzikal Mačke, Abel Makkonen Tesfaye - The Weeknd, ki je napisal pesem za filma Avatar: pot vode in Petdeset odtenkov sive, ter David Byrne, ki je med drugim napisal pesem za lanski zmagovalni film Vse povsod naenkrat.

"Akademija s ponosom sprejema te umetnike in strokovnjake v svoje članstvo," sta ob povabilu filmskih ustvarjalcev povedala izvršni direktor akademije Bill Kramer in predsednica Janet Yang. "Predstavljajo izjemen globalni talent v kinematografskih disciplinah ter so pomembno vplivali na umetnost in znanost filmov ter na ljubitelje filma po vsem svetu," sta pojasnila.