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V filmsko dirko leta se je podalo 40 ekip

Ljubljana, 17. 08. 2026 20.13 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Tekmovalci MUVIT6x60 2026

"60 ur je veliko, a film potrebuje svoj čas, če želiš, da je dober," so besede, s katerimi se je ena od kar 40 ekip na letošnjem MUVIT festivalu podala v boj za nagrade. Tekmovalci morajo v omenjenem času napisati, posneti in zmontirati kratke filme, ki bodo premiero doživeli v petek.

Kar 40 ekip se je podalo v nepredvidljivo, 60-urno filmsko dirko s časom. Ekipe imajo sedaj natanko do srede, 19. avgusta, do polnoči čas, da zberejo ideje, posnamejo kadre ter zmontirajo in oddajo svoj kratki film, dolg 6 do 9 minut. Premiera filmov bo v Odiseji Ljubljana, ki bo na podelitvi nagrad pod eno streho v živo povezala filmske ustvarjalce ter vse, ki dihajo za film in adrenalinska tekmovanja.

Organizatorji so predstavili pravila letošnjega tekmovanja, razkrili letošnja presenečenja in izžrebali filmske usmeritve, ki jih morajo ekipe vključiti v svoje filme. Te usmeritve so sledeče: AKCIJA: iskanje, STAVEK: "Pričakoval sem enega, prišla sta dva", PREDMET: walkman in letošnja usmeritev presenečenja: FILMSKA LOKACIJA: postajališče.

Maja Šest, umetniška in programska vodja MUVIT/6x60, glede usmeritev dodaja: "Komaj čakam, da vidim, kako bodo ekipe izžrebane usmeritve preoblikovale v filmske zgodbe. Prijavili so se tako prekaljeni MUVIT ustvarjalci kot popolni novinci, zato pričakujem izjemno kombinacijo izkušenj in svežih idej. Usmeritve so vsako leto nepredvidljiv izziv, a verjamem v potencial naših ekip."

Začel se je MUVIT6x60 2026.
Začel se je MUVIT6x60 2026.
FOTO: Rubikon GRAL

Ivo Boscarol, lastnik ljubljanske Odiseje, pa je tekmovalce na dogodku nagovoril s spodbudnimi besedami: "Slovenija ni majhna, Slovenija je butična in vi (tekmovalci) ste del tega danes. Ustvarite nekaj butičnega, prepoznavnega. Ker Odiseja je vesolje vsebin – in nikjer ni rečeno, da ne bomo kmalu imeli svoje filmske produkcije, zato pokažite, kaj znate."

Nepredvidljivost tekmovanja in neustavljiv ustvarjalni duh delata MUVIT nekaj posebnega. To potrjuje tudi izkušnja Varje Čižmek, ki je z ekipo Red Cart Studio lani osvojila srebrni MUVIT: "Od sporočila neznanca; vprašanja, kdo sem jaz, da bom brez izkušenj režirala film in sedemnajstčlanske ekipe, v kateri skoraj nikogar nisem poznala, do srebrnega MUVIT-a na domači polici – vse v 60 urah. Zato bi letošnjim tekmovalcem svetovala, naj ne poslušajo preveč zgodb o tem, kakšen naj bi MUVIT bil, ampak naj si ustvarijo svojo različico. Kot je našo izkušnjo najbolje povzela ekipa: 'Zdelo se nam je, da smo se dva dni veliko družili, potem pa smo dobili še nagrado'."

O usodi letošnjih filmov in prejemnikih nagrad MUVIT z bogatim denarnim skladom v višini 6.500 € bo presojala vrhunska tričlanska strokovna žirija.

Igralka Diana Kolenc se je na MUVIT-u nekoč preizkusila tudi kot tekmovalka, letos pa se vrača v vlogi žirantke. Ob tem nam je zaupala: "Pred leti sem se kot tekmovalka udeležila MUVIT-a. Z mlado ekipo prijateljev nismo imeli veliko izkušenj niti dobre opreme, le neustavljivo željo po ustvarjanju in izražanju svojih misli, idej in občutkov skozi medij filma. Letos, ko bom maraton spremljala z druge strani, kot članica žirije, se nestrpno veselim, da vidim kreacije novih generacij in se prepustim njihovim svetovom. Izraziti se skozi umetnost je zame prioriteta in privilegij. Hvaležna sem, da sem lahko del platforme, ki tovrstno izražanje spodbuja in omogoča."

Vlogo režiserja zaseda Marko Šantić, diplomant AGRFT ter avtor nagrajenih kratkih in celovečernih filmov, kot so Srečno pot Nedim, Zapelji me in Zbudi me. Njegova dela so osvajala nagrade od Tribece in Sarajeva do Cannesa, podpisal pa se je tudi pod režijo popularne serije Gospod, profesor. V žirijo prinaša dragocene izkušnje pri ocenjevanju režijske izvedbe, dramaturgije in vodenja zgodbe.

Za vizualno plat filma bo pomemben pogled Svena Pepeonika, priznanega direktorja fotografije z več kot 30-letno kariero in večkratnega nagrajenca z zlato areno ter nagrado Kodak. Podpisal se je pod kultne slovenske filmske klasike, kot so Outsider, Kajmak in marmelada ter Sladke sanje, v letošnjo žirijo pa prinaša izjemno znanje o vizualni plati filma.

Po 60 urah ustvarjanja sledi trenutek, zaradi katerega se vse neprespane noči tekmovalcev splačajo. Vrhunec filmskega maratona bo v petek, 21. avgusta 2026, po zaključku filmskega maratona pa bodo tekmovalni filmi na voljo tudi za ogled na platformi VOYO. S tem bodo filmi dosegli največje občinstvo do sedaj.

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