V filmu Babilon Damiena Chazella zvezdniška zasedba

Režiser Damien Chazelle je našel še drugi del igralske zasedbe za svoj režijski projekt Babilon, ki ga bo posnel pri filmskem studiu Paramount Pictures. Njegovo ponudbo so že sprejeli igralci Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella in Lukas Haas ter glasbenik Flea, zdaj pa se jim bodo pridružili Olivia Wilde, Tobey Maguire in Spike Jonze.

Babilon, za katerega je Damien Chazelle napisal tudi scenarij, je zgodovinska drama o Hollywoodu iz poznih 20. let prejšnjega stoletja. Cilj filma je osvetliti vzpon in padec izmišljenih in zgodovinskih likov na prehodu iz nemih v zvočne filme. Snemati naj bi ga začeli v kratkem v Los Angelesu, je poročanje revije Hollywood Reporter povzela nemška tiskovna agencija dpa. icon-expand Damien Chazelle na 89. podelitvi nagrad oskar. FOTO: Profimedia Chazelle, ki je rojen 19. januarja 1985, je za muzikal Dežela La La prejel oskarja za režijo in s tem postal najmlajši režiser s to nagrado, igralki Emmi Stone pa je film prinesel oskarja za najboljšo glavno igralko. Mladi umetnik je tudi režiser večkrat nagrajene filmske uspešnice Ritem norosti. V Babilonu se bodo pojavili Brad Pitt, Margot Robbie, Max Minghella, Lukas Haas, glasbenik Flea, pridružili pa se jim bodo še Olivia Wilde, Tobey Maguire in Spike Jonze. icon-expand Utrinek iz filma Dežela La La. FOTO: Profimedia Njegov novi film bo v kinematografih predvidoma ob božiču prihodnje leto. icon-expand