V filmu Kursk odkrijte, kakšno je prekletstvo globine

Ruska podmornica K-141 Kursk je bila ponos ruske flote, simbol sposobnosti in moči ruske mornarice. 154 metrov dolgo plovilo na jedrski pogon so splavili leta 1994, svoje delo pa je podmornica opravljala zgolj šest let – dokler ni leta 2000 potonila. V filmu smo tako priča eni najhujših podmorskih tragedij. V času te tragedije je bilo na krovu 118 mornarjev in častnikov: večina je bila mlajša od 30 let. Medtem ko se je posadka borila za življenja, so se njihove družine bojevale s političnimi preprekami in skoraj nemogočimi razmerami za rešitev mornarjev.