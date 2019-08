V novem filmu Yesterday svet pozabi legendarno skupino Beatles

Si predstavljate, da bi vaše najljubše pesmi enostavno izginile? Prav to se namreč zgodi glavnemu junaku novega filma Yesterday. Po svetovnem izpadu elektrike je neuspeli glasbenik edini, ki se spomni pesmi in nasploh obstoja sicer legendarne skupine The Beatles. Jack tako začne uspešnice kot so Yesterday, Hey Jude in Let it be prepevati na svojih koncertih, zato vsi mislijo, da jih je napisal on.