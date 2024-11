V filmu Žlehtnoba skoraj zaigrala zvezdnika Lady Gaga in Shawn Mendes

V kinematografe bo v teh dneh prispela težko pričakovana filmska adaptacija broadwayjske klasike Žlehtnoba (Wicked). Igralska zasedba z Ariano Grande in Cynthia Erivo na čelu že nekaj tednov pridno potuje po svetu in promovira prihod filma, v katerem bi po besedah vira blizu produkcije prvotno morala zaigrati zvezdnika Lady Gaga in Shawn Mendes.