V glavni vlogi filma Vzornik sin Pie Zemljič in Marka Mandića

V Novem mestu je doživel premiero film Vzornik režiserja Nejca Gazvode . Gre za absurdno pripoved o absurdnih časih, ki izpostavlja medvrstniško nasilje, osamljenost, dostojanstvo in stisko ter nemoč mladostnika, ki živi z mamo alkoholičarko. Posledično išče podporo pri neznancu, a cena, ki jo plača za to, je visoka.

Glavno vlogo ima France Mandić , sin uveljavljenih slovenskih igralcev Pie Zemljič in Marka Mandića , ob njegovem boku pa so zaigrali Mojca Funkl v vlogi mame, igralec Jure Henigman v vlogi neznanca, h kateremu se po podporo zateče Jan (France Mandić), ter Vesna Pernarčič v vlogi Janove tete.

Gazvoda je o svojem tretjem celovečernem igranem filmu povedal: "Vzornik je najbrž moj najbolj osebni projekt, postavljen v najbolj neosebno dobo novejše zgodovine."

Film je nastal v mednarodni koprodukciji (Slovenija, Češka, Italija, Srbija) in svojo pot po slovenskih kinematografih začenja 30. novembra 2023. Na Festivalu slovenskega filma Portorož je film prejel nagradi vesna za najboljšo stransko žensko vlogo (Vesna Pernarčič) in vesna za najboljšo kostumografijo (Katarina Šavs).

Premiere filma so se udeležili režiser Nejc Gazvoda in igralci France Mandić, Jure Henigman, Mojca Funkl, Marko Engelman ter številne znane osebnosti, kot so župan občine Novo mesto Gregor Macedoni, igralka Ajda Smrekar, alpski smučar in raper Jure Košir s spremljevalko Simono.