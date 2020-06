V Hollywoodu ob pandemiji podrobna navodila za nadaljevanje produkcij

Navodila temeljijo na beli knjigi sindikatov, ki je bila v juniju posredovana guvernerjema Kalifornije in New Yorka, ter na navodilih okrožja Los Angeles, s katerimi so dejansko prižgali zeleno luč za nadaljevanje glasbenih, filmskih in televizijskih produkcij. Čeprav se v Kaliforniji in drugih zveznih državah že nadaljujejo nekatere produkcije, naj bi se nove smernice začele izvajati na nacionalni ravni. Ob tem mnogi v filmski industriji menijo, da lahko traja tedne, preden se bodo ponovno zagnale velike produkcije in bo filmska industrija okrevala v celoti.

Pri tem po pisanju dpa odprto ostaja vprašanje, kako bodo producenti zmogli povečanje stroškov in časovnega obsega, potrebnega za implementiranje novosti.

"V teh hitro se spreminjajočih časih in ob tako zapletenem virusu priprava navodil ni bila lahka naloga," je povedal predsednik DGA Thomas Schlamme. "Vedeli smo, da je edina prava pot posvetovanje z vodilnimi zdravstvenimi strokovnjaki in dopustiti, da nas stroka vodi k pravilnemu pristopu v našem edinstvenem delovnem okolju," je dodal.

Tako denimo ne bodo dovoljeni obiski, snemalni dnevi pa bodo omejeni na največ deset ur, da bo dovolj časa za dodatne priprave. Navodila uvajajo tudi sistem con. Igralci in tisti člani ekipe, ki so v tesnem fizičnem stiku, so razporejeni v cono A in se bodo morali izogibati stikom z drugimi sodelujočimi. Testirali jih bodo vsaj trikrat tedensko. Tiste igralce, ki bodo nastopili v prizorih s tesnejšimi fizičnimi stiki, bodo po potrebi testirali vsak dan.

Tiste, ki bodo v coni B, kjer bo mogoče vzdrževati socialno distanco in nositi zaščitne maske, bodo testirani enkrat tedensko. Ker pa bo potrebno tudi testiranje pred prehajanjem iz ene cone v drugo, bodo lahko uporabili hitro testiranje, kjer je rezultat znan v eni uri.

Producentka in vodja sindikata NonFiction Johanna Vanderspoolob tem dodaja, da manjkajo protokoli za dokumentarne ter druge neigrane produkcije, ki nastajajo na nizkoproračunskih lokacijah, ki so pogosto manjše in jih ni enostavno regulirati. "Mnogi od teh dokumentarnih filmov in resničnostnih šovov različnih žanrov pogosto nimajo razumnih urnikov, predvidenega časa za malico ali nadzornika, ki bo skrbel za upoštevanje zdravstvenih navodil," je dodala.