V Hollywoodu scenaristi in studii po mesecih stavke dosegli načelni dogovor

"Vse, kar smo pridobili s tem dogovorom – predvsem vse, kar smo pridobili od 2. maja – je posledica pripravljenosti tega članstva, da uporabi svojo moč, da pokaže svojo solidarnost, da hodi z roko v roki, da prenaša bolečino in negotovost zadnjih 146 dni. Ravno ti vzvodi, ki ste jih ustvarili s stavko, so skupaj z izjemno podporo naših sindikalnih bratov in sester končno pripeljali do tega, da so se podjetja usedla za mizo in sklenila dogovor," je v izjavi zapisal Ceh scenaristov Amerike (WGA).