V Igri prestolov najdaljša televizijska bitka vseh časov

Igra prestolov je serija, ki je v zadnjih osmih letih postregla s scenarijem, liki in zgodbo, kakršne gledalci do zdaj še niso videli. Serija, ki slovi po neprizanesljivem scenariju, v katerem lahko umre prav vsak lik in kjer nikakor ne moreš predvideti, kakšen bo izid in kdo bo zmagovalec, se bliža koncu.

Šest epizod oziroma osmo sezono so snemali kar 10 mesecev, kar je po mnenju televizijskega producenta Jamesa Hibberda: "To bi v normalnih razmerah trajalo le dva meseca." Najdaljšo bitko vseh časov, ki se dogaja ponoči, so snemali kar 55 dni. Pomočnik režiserja Johnatan Quinlan je že pred letom dni na svojem instagramu objavil napis, s katerim se je želel zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri snemanju bitke, ki se bo zapisala v zgodovino: "To je za nočne zmaje. Za preživetje 55 zaporednih noči. Za preživetje mraza, snega, dežja, blata, iztrebke ovac, s katerimi ste se 'borili' v Toomu in da ste preživeli veter Magheramorna. Ko bo čez eno leto več deset milijonov ljudi po svetu gledalo to epizodo, ne bodo vedeli, kako trdno ste delali. Vseeno jim bo, kako utrujeni ste bili ali kako težko je bilo delati v mrzlih dneh. Gledalci bodo samo razumeli, da gledajo nekaj, kar se še nikoli ni doseglo. In to vse samo zaradi vsa."

Prvi dve epizodi sta bili sicer malo bolj počasni in z malo manj drame, kot so morda gledalci pričakovali, a čakanje zvestih oboževalcev, se je poplačalo v tretji epizodi. Ta je postregla z do zdaj najdaljšo bitko, posneto za film ali serijo. Tretja epizoda traja 82 minut, od tega bitka traja skoraj 60 minut, kar je 20 minut več kot do zdaj najdaljša posneta bitka, ki smo jo spremljali v filmu Gospodar prstanov (ta je trajala 40 minut).

V bitko vsi, razen Cersei

V Bitki za Zimišče so se bojevali skoraj vsi glavni liki, razen Cersei, ki je še vedno v Kraljevem pristanku. Tu so se tudi srečali liki, ki so se v prejšnjih sezonah borili na nasprotnih polih, srečali pa so se tudi liki, ki se nikoli niti niso spoznali. To je bitka med živimi in mrtvimi, nekoč sovražniki so postali sotrpini in se skupaj borili za življenje.

V bitki proti Nočnemu kralju ni njegovi vojski mrtvih se je skupaj z Jon Snowom in Daenerys Targaryen borila cela četa junakov: vojščaki Dothraki, neustrašni bojevniki Nedotakljivi, ki jih vodi Črni črv, pridružili so se jim tudi Divježi, hiša Mormont in kar dva od treh Lannisterjev - Tyrion in Jamie. V bitki so se bojevali tudi pankrt Roberta Baratheona, najmlajša članica družine Stark Arya, Sansina zaščitnica Brienne iz Tartha, bojeval se je tudi Pes oziroma Sandor Clegane.