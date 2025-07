V Karlovih Varih začetek letošnjega 59. filmskega festivala

V program Horizonti, v katerem prikažejo uspešnice s filmskih festivalov Berlinale in Cannes, sta se letos uvrstila celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica ter celovečerni animirani film Zgodbe iz čarobnega vrta , kjer je med več režiserji tudi Slovenec Leon Vidmar .

V okviru novega strokovnega programa Central Stage 2025, ki je namenjen že uveljavljenim filmskim ustvarjalcem, pa se bosta na češkem filmskem festivalu predstavila režiser in scenarist Žiga Virc s svojim novim celovečernim projektom Purgatorij ter režiserka in scenaristka Sonja Prosenc s celovečernim projektom z naslovom Najsrečnejši dan , ki je trenutno v fazi predprodukcije.

V program Future Frames: Generation Next je bil letos izbran slovenski režiser Jan Krevatin , sicer študent zagrebške Akademije dramske umetnosti. V isti program se je uvrstil tudi srednjemetražni nemški diplomski film Skin on Skin režiserja Simona Schneckenburgerja , v katerem je v glavni vlogi zaigral slovenski igralec Jurij Drevenšek .

Festival v Karlovih Varih je eden najstarejših in najpomembnejših evropskih filmskih festivalov in je namenjen tako filmskim strokovnjakom kot širši javnosti. Obiskovalcem ponuja skrbno kuriran program, vrhunska prizorišča in širok nabor spremljevalnih dogodkov.

Člani žirije za kristalni globus so letos švedska igralka Tuva Novotny, filmski producent iz Mehike Nicolas Celis, iransko-britanski filmski ustvarjalec in producent Babak Džalali, filmska kritičarka Jessica Kiang ter češki igralec, režiser in pisatelj Jiri Madl.

Poleg približno 21.200 evrov vrednega kristalnega globusa bo žirija ob koncu festivala podelila še posebno nagrado žirije, ki je vredna dobrih 12.000 evrov, in nagrado za najboljšega režiserja ter igralko in igralca.