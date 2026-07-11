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V kinematografih konec leta tretji del znanstvenofantastičnega filma Dune

Los Angeles, 11. 07. 2026 13.29 pred 53 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.K. STA
Dune: peščeni planet

Tretji del znanstvenofantastičnega filma Dune: Peščeni planet v režiji Denisa Villeneuvea in s Timotheejem Chalametom v glavni vlogi decembra prihaja v kinematografe. Luč sveta je že ugledal prvi napovednik filma, ki ga zaznamuje mračno vzdušje.

Ogromen peščeni črv, mračne akcijske scene in zvezdniška zasedba so poudarki napovednika, ki sta ga v okviru dogodka za oboževalce v Los Angelesu nedavno predstavila režiser Denis Villeneuve in igralec Timothée Chalamet, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

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30-letni Chalamet, ki se bo v vlogi Paula Atreidesa na puščavskem planetu Arrakis sredi decembra vrnil v kinodvorane, je povedal, da je Villeneuveu hvaležen, ker je tako hitro uresničil tretje nadaljevanje filma. Prvi Dune: Peščeni planet je izšel leta 2021, drugi del je sledil tri leta pozneje.

Villeneuve (58) je tretji in zadnji del filma Dune: Peščeni planet opisal kot film, ki ima drugačen ritem in je intenzivnejši. Kanadčan je pred kamero ponovno zbral številne zvezde, med njimi so Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem in Robert Pattinson. "Zendaya je kot vedno odigrala fantastično vlogo," je Chalamet pohvalil svojo soigralko v vlogi bojevite Chani.

Soigralca Timothée Chalamet in Zendaya
Soigralca Timothée Chalamet in Zendaya
FOTO: AP

Filmska franšiza temelji na seriji romanov Franka Herberta. V središču zgodbe je puščavski planet Arrakis, edini kraj, kjer se nahaja posebna in dragocena snov, zato planet izkoriščajo druge sile v galaksiji, njegove prebivalce pa zatirajo.

Razlagalnik

Frank Herbert (1920–1986) je bil ameriški pisatelj znanstvene fantastike, ki je s svojim mojstrovinam, serijo Dune, postavil nove standarde v žanru. Njegova dela so znana po izjemni kompleksnosti, saj ne vključujejo le tehnoloških elementov, temveč se poglobljeno ukvarjajo s politiko, religijo, ekologijo in evolucijo človeštva. Serija Dune velja za eno najpomembnejših stvaritev v zgodovini znanstvene fantastike, saj je vpeljala koncept 'ekološke znanstvene fantastike' in vplivala na številne druge avtorje ter filmske ustvarjalce, vključno z ustvarjalci Vojne zvezd.

V Herbertovem vesolju je 'začimba' (znana tudi pod imenom melanž) najdragocenejša snov v galaksiji. To je halucinogena droga, ki podaljšuje življenje, izboljšuje zdravje in, kar je najpomembneje, nekaterim posameznikom omogoča preroške sposobnosti ter varno medzvezdno navigacijo. Brez te snovi bi celotno galaktično cesarstvo razpadlo, saj je ključna za potovanja med zvezdami. Ker se nahaja izključno na puščavskem planetu Arrakis, je to snov glavni razlog za nenehne vojne in politične spletke med velikimi plemiškimi hišami.

Fremeni so avtohtono prebivalstvo puščavskega planeta Arrakis, ki so se skozi stoletja popolnoma prilagodili ekstremnim življenjskim razmeram na planetu, kjer je voda izjemno redka in dragocena. Znani so po svoji neomajni vzdržljivosti, bojevniških veščinah in globoki duhovni povezanosti s puščavo ter peščenimi črvi. Njihova kultura temelji na spoštovanju do vsake kapljice vode, kar se odraža v njihovi tehnologiji, kot so 'destilacijske obleke' (stillsuits), ki reciklirajo telesno vlago, da preprečijo dehidracijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Dune: peščeni planet film nadaljevanje napovednik kinematografi

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KOMENTARJI1

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Bassettt
11. 07. 2026 14.23
Poslastica, pa čeprav znanstvenofantastična, a pravzaprav še kako resnična!
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