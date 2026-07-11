V kinematografih konec leta tretji del znanstvenofantastičnega filma Dune

Ogromen peščeni črv, mračne akcijske scene in zvezdniška zasedba so poudarki napovednika, ki sta ga v okviru dogodka za oboževalce v Los Angelesu nedavno predstavila režiser Denis Villeneuve in igralec Timothée Chalamet , je poročala nemška tiskovna agencija dpa .

30-letni Chalamet, ki se bo v vlogi Paula Atreidesa na puščavskem planetu Arrakis sredi decembra vrnil v kinodvorane, je povedal, da je Villeneuveu hvaležen, ker je tako hitro uresničil tretje nadaljevanje filma. Prvi Dune: Peščeni planet je izšel leta 2021, drugi del je sledil tri leta pozneje.

Villeneuve (58) je tretji in zadnji del filma Dune: Peščeni planet opisal kot film, ki ima drugačen ritem in je intenzivnejši. Kanadčan je pred kamero ponovno zbral številne zvezde, med njimi so Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem in Robert Pattinson. "Zendaya je kot vedno odigrala fantastično vlogo," je Chalamet pohvalil svojo soigralko v vlogi bojevite Chani.