Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

V kinematografih nov del Avatarja: 'Zgodba me prizadene in gane'

Ljubljana, 18. 12. 2025 20.05 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
Alen Podlesnik R. M. STA
Avatar

Pandora se je vrnila. V kinematografe je namreč prispelo tretje poglavje revolucionarne filmske sage režiserja Jamesa Camerona Avatar: Ogenj in pepel. Z vizualnimi učinki in napeto zgodbo si je film že prislužil kup nominacij. Zgodba se nadaljuje po dogodkih prejšnjih delov in nas znova popelje na Pandoro, kjer se Jake Sully in Neytiri s svojo družino ter zavezniki soočajo z novo nevarnostjo – skrivnostnim in bojevitim plemenom, ki ogroža ravnovesje njihovega sveta. Zgodba, ki je polna napetosti, globokih čustev in osupljivih vizualnih prizorov, razkriva nove kotičke Pandore ter preizkuša pogum in povezanost glavnih junakov. Kaj pa o tri in pol urnem spektaklu pravijo naši znani filmoljubi?

V kinematografe je prispel najnovejši del filmske uspešnice Avatar: Ogenj in pepel v režiji Jamesa Camerona. Film z dvema novima klanoma, sovražniki in bojevanjem na lesenih ladjah v zraku sledi filmu Avatar in nadaljevanju Avatar: Pot vode, ki se uvrščata na vrh lestvice najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov.

Slovenske premiere so se udeležili tudi številni znani obrazi. Vplivnica Teja Jugovic je dejala, da gre sicer na splošno rada v kinematografe, do franšize Avatar pa da goji poseben odnos. "Jaz ne vem, kaj je čisto na tem filmu, ampak že trailer naju je s hčerko Sio pustil odprtih ust," je povedala.

Pri Avatarju jo prepriča predvsem to, da zgodba govori o skupnosti. "Mislim, da se poistovestim s tem, ker sama ščitim svoj mehurček. Zato me vse skupaj toliko bolj prizadene in gane," je še dodala.

Filmi o Avatarju so po besedah igralke Maje Martine Merljak narejeni "mojstrsko". "Čeprav nisem največja oboževalka, pa sem prišla s svojim sinom, ki jih 'nad-obožuje'. On je res največji oboževalec. Priznam pa, da sem fenica Camerona. Kot filmski ustvarjalec gre do konca in naprej," je dejala.

Kritiki: Vrhunski filmski spektakel

Odlomki iz tretjega Avatarja, ki je svetovno premiero v ZDA doživel v začetku tega meseca, prikazujejo glavnega junaka Jakea Sullyja, ki ga igra Sam Worthington, in Neytiri, ki jo igra Zoe Saldana, na velikanskih lesenih ladjah, ki jih po zraku vlečejo ogromna modra bitja, podobna ražam. V filmu nastopita dve novi plemeni, klan Talim sestavljajo miroljubni nomadi, ki potujejo po zraku, Pepelce pa so nekdanji člani ljudstva Na'vi, ki so zapustili svojo voditeljico Eywo.

To je že tretji film iz franšize Avatar.
To je že tretji film iz franšize Avatar.
FOTO: AP

Ko je bil film medijem predstavljen pred kinematografsko premiero, so ga po poročanju spletnega portala Variety filmski kritiki označili za vrhunski filmski spektakel, ki vizualno in čustveno izkušnjo dvigne na novo raven. Po mnenju filmske kritičarke Courtney Howard film opominja na to, zakaj so bile kinodvorane prvotno zgrajene. Kritik Sean Tajipour je na družbenem omrežju X napisal, da režiser Cameron pri filmu z vsakim korakom premika meje.

Usoda odvisna od uspeha novega filma

Režiser je v nedavnih intervjujih že povedal, da je prihodnost franšize o Avatarju odvisna od uspešnosti najnovejšega filma. Kot še piše na portalu, je Cameron prvotno načrtoval pet filmov in tudi že posnel velik del četrtega dela.

Najbolj donosen film vseh časov

Tretji del znanstvenofantastične epske sage sledi Avatarju iz leta 2009 in nadaljevanju Avatar: Pot vode iz leta 2022. Oba Avatarja sta doživela uspešen odziv tako kritikov kot gledalcev, kar dokazujeta prvo in tretje mesto na lestvici najbolj donosnih filmov vseh časov. Prvi del ostaja najbolj donosen film vseh časov z 2,9 milijarde dolarjev (okoli 2,47 milijona evrov) po vsem svetu, drugi del pa je tretji na seznamu z 2,3 milijarde dolarjev (okoli 1,96 milijona evrov). Še dva filma sta napovedana za leti 2029 in 2031.

Najnovejši film je že bil nominiran za zlati globus za najboljšo izvirno pesem Dream As One Miley Cyrus, Simona Franglena, Marka Ronsona in Andrewa Wyatta.

Poglavja:
Na vrh Kritiki: Vrhunski filmski spek Usoda odvisna od uspeha novega Najbolj donosen film vseh časo
avatar teja jugovic maja martina merljak james cameron

Napovednik filma Melania: od odmevnega klobuka do črno-belega portreta

SORODNI ČLANKI

Režiser Cameron upa, da bo novi Avatar spodbuda za kinematografe

James Cameron potrdil, da bo novi film franšize Avatar najdaljši doslej

Čustven odziv na nov del filma Avatar: Morda najboljši od vseh treh

James Cameron: Nadaljevanje Avatarja bo mogoče presenetilo gledalce

James Cameron razkril naslov novega Avatarja

Umrl je producent filmov Titanik in Avatar John Landau

James Cameron želi, da bi Avatar postal franšiza: Imam ideje za šesti in sedmi del

Film Avatar: Pot vode več kot pokril visoke stroške produkcije

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
18. 12. 2025 20.53
Ni mi všeč ta nova oblika komentiranja... No, razstavo Jamesa Camerona. Odlična zadeva za pol dneva. Malo Titanica, malo Terminatorja in malo Avatarja.
Odgovori
0 0
blue3dragon
18. 12. 2025 20.47
Prejšnji mesec sem si v Istanbulu v filmskem muzeju ogledal
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko darilo postane izkušnja
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
Zato ne zmorete shujšati
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Zakaj vas po jedi boli desna stran trebuha?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Zakonca zadela že drug jackpot
Zakonca zadela že drug jackpot
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Slovenska podjetja tarča kriminalcev
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Vroča 62-letnica jemlje dih
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Kaj obleči za poslovno novoletno zabavo?
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Ustrelili so ga skupaj z mamo
dominvrt
Portal
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Na lovu
Diddy: Vsem na očeh
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420