V kinematografih nov del Avatarja: 'Zgodba me prizadene in gane'

V kinematografe je prispel najnovejši del filmske uspešnice Avatar: Ogenj in pepel v režiji Jamesa Camerona. Film z dvema novima klanoma, sovražniki in bojevanjem na lesenih ladjah v zraku sledi filmu Avatar in nadaljevanju Avatar: Pot vode, ki se uvrščata na vrh lestvice najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov.

Slovenske premiere so se udeležili tudi številni znani obrazi. Vplivnica Teja Jugovic je dejala, da gre sicer na splošno rada v kinematografe, do franšize Avatar pa da goji poseben odnos. "Jaz ne vem, kaj je čisto na tem filmu, ampak že trailer naju je s hčerko Sio pustil odprtih ust," je povedala.

Pri Avatarju jo prepriča predvsem to, da zgodba govori o skupnosti. "Mislim, da se poistovestim s tem, ker sama ščitim svoj mehurček. Zato me vse skupaj toliko bolj prizadene in gane," je še dodala.

Filmi o Avatarju so po besedah igralke Maje Martine Merljak narejeni "mojstrsko". "Čeprav nisem največja oboževalka, pa sem prišla s svojim sinom, ki jih 'nad-obožuje'. On je res največji oboževalec. Priznam pa, da sem fenica Camerona. Kot filmski ustvarjalec gre do konca in naprej," je dejala.