V kinematografih nov del Avatarja: 'Zgodba me prizadene in gane'

V kinematografe je prispel najnovejši del filmske uspešnice Avatar: Ogenj in pepel v režiji Jamesa Camerona. Film z dvema novima klanoma, sovražniki in bojevanjem na lesenih ladjah v zraku sledi filmu Avatar in nadaljevanju Avatar: Pot vode, ki se uvrščata na vrh lestvice najbolj dobičkonosnih filmov vseh časov.
Slovenske premiere so se udeležili tudi številni znani obrazi. Vplivnica Teja Jugovic je dejala, da gre sicer na splošno rada v kinematografe, do franšize Avatar pa da goji poseben odnos. "Jaz ne vem, kaj je čisto na tem filmu, ampak že trailer naju je s hčerko Sio pustil odprtih ust," je povedala.
Pri Avatarju jo prepriča predvsem to, da zgodba govori o skupnosti. "Mislim, da se poistovestim s tem, ker sama ščitim svoj mehurček. Zato me vse skupaj toliko bolj prizadene in gane," je še dodala.
Filmi o Avatarju so po besedah igralke Maje Martine Merljak narejeni "mojstrsko". "Čeprav nisem največja oboževalka, pa sem prišla s svojim sinom, ki jih 'nad-obožuje'. On je res največji oboževalec. Priznam pa, da sem fenica Camerona. Kot filmski ustvarjalec gre do konca in naprej," je dejala.
Kritiki: Vrhunski filmski spektakel
Odlomki iz tretjega Avatarja, ki je svetovno premiero v ZDA doživel v začetku tega meseca, prikazujejo glavnega junaka Jakea Sullyja, ki ga igra Sam Worthington, in Neytiri, ki jo igra Zoe Saldana, na velikanskih lesenih ladjah, ki jih po zraku vlečejo ogromna modra bitja, podobna ražam. V filmu nastopita dve novi plemeni, klan Talim sestavljajo miroljubni nomadi, ki potujejo po zraku, Pepelce pa so nekdanji člani ljudstva Na'vi, ki so zapustili svojo voditeljico Eywo.
Ko je bil film medijem predstavljen pred kinematografsko premiero, so ga po poročanju spletnega portala Variety filmski kritiki označili za vrhunski filmski spektakel, ki vizualno in čustveno izkušnjo dvigne na novo raven. Po mnenju filmske kritičarke Courtney Howard film opominja na to, zakaj so bile kinodvorane prvotno zgrajene. Kritik Sean Tajipour je na družbenem omrežju X napisal, da režiser Cameron pri filmu z vsakim korakom premika meje.
Usoda odvisna od uspeha novega filma
Režiser je v nedavnih intervjujih že povedal, da je prihodnost franšize o Avatarju odvisna od uspešnosti najnovejšega filma. Kot še piše na portalu, je Cameron prvotno načrtoval pet filmov in tudi že posnel velik del četrtega dela.
Najbolj donosen film vseh časov
Tretji del znanstvenofantastične epske sage sledi Avatarju iz leta 2009 in nadaljevanju Avatar: Pot vode iz leta 2022. Oba Avatarja sta doživela uspešen odziv tako kritikov kot gledalcev, kar dokazujeta prvo in tretje mesto na lestvici najbolj donosnih filmov vseh časov. Prvi del ostaja najbolj donosen film vseh časov z 2,9 milijarde dolarjev (okoli 2,47 milijona evrov) po vsem svetu, drugi del pa je tretji na seznamu z 2,3 milijarde dolarjev (okoli 1,96 milijona evrov). Še dva filma sta napovedana za leti 2029 in 2031.
Najnovejši film je že bil nominiran za zlati globus za najboljšo izvirno pesem Dream As One Miley Cyrus, Simona Franglena, Marka Ronsona in Andrewa Wyatta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.