V kinih kmalu film o vzponu teniških zvezd Serene in Venus Williams

Od petka bo v distribuciji svetovnih kinematografov film King Richard, ki predstavlja neverjeten vzpon Serene in Venus Williams od deklic, ki sta trenirali na propadajočih teniških igriščih v Comptonu, kjer domujejo tolpe do izjemno uspešnih športnic. Njunega očeta, trenerja in managerja Richarda, po katerem je film naslovljen, igra Will Smith.

Will Smith se je v Richarda Williamsa zaljubil pred dvema desetletjema, ko ga je videl, kako je v intervjuju s preveč vztrajnim novinarjem stopil v bran tedaj 14-letni hčerki Venus. Igralec je na spletni novinarski konferenci dejal, da si je za vselej zapomnil, s kakšnim žarom je Venus gledala svojega očeta in si obenem zaželel, da bi tudi njegova hči nekega dne tako gledala njega. "Bilo je, kot da bi imela leva. Bila je tako samozavestna, ker njen lev ni dovolil, da bi se ji kar koli zgodilo," se je spominjal. icon-expand Serena in Venus Williams FOTO: Profimedia "Vedel sem, da želim svetu predstaviti očeta, ki varuje svojo hčerko," je še dejal Smith, tudi producent filma, ki je nastal pod okriljem Warner Brosa. Film, ki je bil premierno prikazan v nedeljo v Los Angelesu na festivalu AFI Fest, se osredotoča na to, kako je tesno povezano družino Williams zaznamovalo bivanje v revni soseski in kako je to izhodišče vplivalo na kariero slovitih sester. Richard Williams, trener samouk, je namreč, še preden sta se rodili, na 78 straneh popisal načrt, kako bi Venus in Serena postali najboljši teniški igralki na svetu, saj je izvedel za visoke denarne nagrade v tem športu. Venus je dobitnica sedmih Grand Slamov, njen uspeh pa je pozneje zasenčila mlajša sestra Serena, ki jih je osvojila 23. Od sester pa je v filmu kljub temu bolj v ospredju Venus, saj je z zmagami na mladinskih turnirjih utrla pot mlajši sestri. "Všeč mi je, da je Venus odpirala vrata, njena sestra pa je tekla skozi," je za AFP dejala Saniyya Sidney, ki igra Venus. Med drugim film spremlja tudi Richardova prizadevanja, da bi svojima hčerkama našel profesionalnega trenerja v snobovskih kalifornijskih teniških klubih in kako je sprva naletel na zavrnitev, posmeh in rasizem. Nekateri namigujejo, da se Smithu za vlogo Richarda obeta njegov prvi oskar za najboljšo moško vlogo.