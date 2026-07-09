V kino prišla težko pričakovana igrana priredba animiranega filma Vaiana

Po desetih letih so se junaki animirane risanke vrnili na filmska platna – tokrat iz pravega mesa in krvi. "Lik Mauija je bil od nekdaj navdihnjen po mojem dedku, 'visokem poglavarju' Petru Maivii, a šele med snemanjem igrane različice sem to na snemalnem prizorišču zares občutil," je povedal Dwayne Johnson.

Priložnost je ob boku Dwayna dobila tudi devetnajstletna igralka, ki prihaja iz družine s samoanskimi koreninami. "Maui je izkušen polbog, ki od nekdaj obvlada morje in plovbo, medtem ko je Vaiana šele na začetku svoje pustolovščine. Tudi sama sem se tako počutila. Poskušala sem biti čim bolj samozavestna, čeprav v resnici nisem vedela, kaj počnem," je dejala Catherine Laga'aia.

Po predstavitvah na Havajih, v Sydneyju, Londonu in Šanghaju smo premiero dočakali tudi pri nas. V prispevku preverite, kaj so o filmu dejali naši znani obrazi.