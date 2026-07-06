V Kranjski Gori pozdravili prvi mednarodni filmski festival za otroke

Čeprav gre za festival otroškega filma, ta ni bil rezerviran le za otroško občinstvo, temveč za vse filmske navdušence. Prizorišča so napolnile prav vse generacije in vsi otroci in mladi, pa mladi po duši, filmski strokovnjaki in lokalni obiskovalci. "Ledino smo zaorali," je navdušeno povedal raper Rok Terkaj (Trkaj), ki se je udeležil festivala. "Radi gledamo dobre filme, ekipa je super, zato dobrodošli," je povabil. "Dobili smo nov festival, a hkrati prvi otroški filmski festival v Sloveniji in mislim, da je bila to že dolgo časa nuja. Zamišljen je kot stičišče otroških gledalcev, najboljših otroških filmov in seveda filmarjev, ki jih ustvarjajo," je k temu dodal Klemen Dvornik, programski direktor.

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Klemen Dvornik SFC



"Želimo, da CIFF KEKEC postane osrednji regijski dogodek, namenjen filmom za otroke, ki bo povezal mlado občinstvo, najboljše domače, regionalne in evropske filme ter v Kranjsko Goro pripeljal mednarodne goste, ki bodo s strokovnim programom krepili slovensko filmsko ustvarjalnost za otroke in mladino," je zaključil Dvornik. Celoten festivalski okvir pa je vodil direktor festivala Miha Mohorič. Pomemben del festivala je predstavljal tudi strokovni program, ki je nastal v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, v sklopu katerega sta v soboto v Ljudskem domu potekali dve okrogli mizi z uglednimi mednarodnimi gosti. Festival, ki svojo identiteto gradi na dediščini kultnega Kekca in zgodovini slovenskega otroškega filma, je v Kranjsko Goro prinesel projekcije mednarodnih celovečernih filmov, izbor kratkih animiranih filmov ter bogat spremljevalni program za otroke in družine.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right CIFF Kekec Polona Plasin

CIFF Kekec Polona Plasin

CIFF Kekec Polona Plasin

CIFF Kekec Polona Plasin







Na sporedu so bili celovečerni filmi Škrat: Nov začetek, ki ga je režiral Krzysztof Komander, Kako sem po nesreči napisala knjigo v režiji Nore Lakos ter Pozdravi z Marsa, ki ga podpisuje Sarah Winkenstette. Prav slednji je s svojo projekcijo tudi simbolično pozdravil in pospremil v slovo prvo izvedbo mednarodnega festivala CIFF Kekec. Koncertni oziroma spremljevalni festivalski program so odprli Trkaj in Repki, ki so Park miru napolnili z glasbo, petjem in plesom ter navdušili obiskovalce vseh generacij. Nadaljeval je Uroš Marolt s predstavo Žepno žongliranje, virtuozno cirkuško-ulično točko, ki je občinstvo še dolgo puščala v začudenju. Festival je sklenila žonglerska skupina Čupakabra, ki je trg pred Ljudskim domom spremenila v odprt, improviziran cirkus pod večernim nebom, kjer so se mimoidoči spontano priključili in je dogajanje brez jasne meje med odrom in občinstvom preraslo v nepozabno doživetje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right CIFF Kekec Polona Plasin

CIFF Kekec Polona Plasin

CIFF Kekec Polona Plasin

CIFF Kekec Polona Plasin

CIFF Kekec Polona Plasin







