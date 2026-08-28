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V Križankah domača premiera filma Gajin svet 3

Ljubljana, 28. 08. 2026 20.32 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Uma Štader in Iva Krajnc Bagola

V Križankah odštevajo minute do domače premiere filma Gajin svet 3. Na prizorišču se je z oboževalci družila tudi ekipa filmskih ustvarjalcev.

Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je v okviru programa Teen Arena svojo svetovno premiero doživel tretji del priljubljene slovenske mladinske filmske franšize Gajin svet režiserja Petra Bratuše. Po tem, ko si ga je ogledalo mednarodno občinstvo, pa je priložnost dobilo tudi domače, prvi pa so si film lahko ogledali obiskovalci Križank.

"Ko sva se z Umo srečali na prvi vaji, sva se zelo ujeli," nam je o sodelovanju z igralko Umo Štader na rdeči preprogi na premieri filma v Ljubljani povedala igralka Iva Krajnc Bagola, ki nastopa v vlogi mame glavne junakinje Gaje, ki jo je tudi tokrat zaigrala Uma.

Ta nam je priznala, da je na rdeči preprogi vedno nekaj nervoze, tudi če imaš že nekaj kilometrine, čemur je pritrdila tudi Iva, ob tem pa dodala: "Čeprav si izpostavljen, je pa dober občutek!"

"Dober občutek, saj te ta množica ljudi vedno nekam ponese. Tudi če prideš utrujene volje, se potem to kmalu spremeni," je pristavila Krajnc Bagola.

To je tretji del franšize, Uma pa je na naše vprašanje, ali si predstavlja nova nadaljevanja, odgovorila: "Meni se zdi tretji del tak lep zaključek trilogije, v resnici pa se ne bom branila, če dobim še scenarij za četrti del v roke."

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