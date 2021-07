V Ljutomeru se bo s podelitvijo nagrad zaključil Grossmannov festival

V Kinu na prostem na glavnem trgu v Ljutomeru se bo z mimovozom zombijev ter podelitvijo nagrad sklenil Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Festival je v svoji 17. izdaji ponudil 36 igranih celovečercev, 34 kratkih in devet dokumentarnih filmov iz 30 držav. Prvi del je tako kot lani potekal v Ormožu.

Letošnja častna gosta festivala, ki se je začel 16. julija v Ormožu, sta bila William Lustig in Gary Sherman. Lustig je krojil podobo neodvisnega žanrskega filma v 80. in 90. letih ter podpisal grozljivko Manijak in trilogijo Policaj manijak, Sherman pa je znan po filmih Linija smrti ter Mrtvi in pokopani.

Gary Sherman in William Lustig

Ameriška režiserja sta na festivalu prejela častnega hudega mačka za posebne dosežke v fantastični kinematografiji, oba pa so počastili tudi z retrospektivo. Sherman je izvedel še mojstrski tečaj, obenem pa je predsedoval žiriji, ki je med šestimi tekmovalnimi celovečerci izbrala prejemnika hudega mačka, ki bo razglašen drevi.

Ormoška projekcija Policaj Manijak

Skupaj z režiserjem lanskega zmagovalnega celovečerca Koča Severinom Fialo ter scenaristom in režiserjem Andrejem Košakom je izbiral med madžarsko grozljivko Post mortem režiserja Petra Bergendyja, britansko-nemško grozljivko Odrešena režiserja Thomasa Claya, francosko komično grozljivko Teddy režiserjev Ludovica in Zorana Boukherme, belgijskim filmom Klinika za zombije Larsa Damoiseauxa, belgijsko-francosko-irsko srhljivko Lovec in plen Vincenta Paronnauda ter britansko psihološko grozljivko Rodbina režiserja Joeja Marcantonia. Tekmovalni program 15 kratkih filmov pa so za nagrado Slakov hudi maček ocenjevali animator Dušan Kastelic, domači mojster grozljivke Tomaž Gorkič ter hrvaški režiser Dino Julius. Še ena žirija, v kateri so publicist Igor Vidmar, založnik Goran Lisica - Fox in urednik Terens Štader, pa bo nocoj razglasila dobitnika hrupnega mačka za najboljši glasbeni dokumentarec. Na festivalu so jih prikazali sedem, med njimi hrvaško-srbski dokumentarec ob 40-letnici novega vala, dokumentarec Petre Seliškar o Tomažu Pengovu ter špansko-ameriški dokumentarec o vzponu sintetizatorjev.

Projekcija filma Stari v Ljutomeru.

Poleg tekmovalnih programov so pripravili še eno retrospektivo, ki so jo namenili južnokorejski grozljivki, festival pa so popestrile tudi delavnice ter vinski del. Gost je bil enolog Boštjan Zidar.

Delavnica maske in priprave na mimovoz zombijev.

Ob koncu dneva, ob 18. uri se bo odvil prvi mimovoz zombijev. Poleg njihovih šoferjev in še koga se bo tokrat zombifikacija razširila tudi na avtomobile starodobnike. Maskiranje udeležencev in avtomobilov bo potekalo ves dan do trenutka, ko bo povorka jeklenih štirikolesnih zombi konjičkov krenila na častni krog po Ljutomeru in se nato čez Jeruzalem odpravila na pot do Ormoža in nazaj v Ljutomer. Ob 20. uri pa se bo odvila še zaključna, že 17. prireditev na Glavnem trgu v Ljutomeru, nagrado za najboljše vino festivala pa bo podelila vinska kraljica Slovenije Ana Pavlin.