V Ljutomeru se začenja Grossmannov festival fantastičnega filma in vina

V Ljutomeru se začenja vsakoletni Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. V 20. izdaji bodo prikazali 31 dolgometražnih in 37 kratkih filmov iz 21 držav, častni gost bo režiser Slobodan Šijan, ki se mu bodo poklonili z retrospektivo in ploščo na Prleškem pločniku slavnih. V letošnjem programu sta dva slovenska žanrska filma.

Večino programa je kuriral Marko Mehtsun, ki je v glavni tekmovalni program, v katerem se celovečerni filmi potegujejo za nagrado hudi maček, uvrstil pet celovečercev. To so francoski film Ugriz v režiji Romaina de Saint-Blanquata, turški film Pogreb Orcuna Behrama, italijanski film Vodnjak Federica Zampaglioneja, španski film Ti nisi jaz, ki sta ga režirala Marisa Crespo in Moises Romera, ter francosko-belgijska koprodukcija Jedec duš režiserjev Alexandrea Bustilla in Juliena Mauryja.

Nekatere režiserje pričakujejo tudi v Prlekiji, kjer se jim bosta po napovedih pridružila še srbski režiser Mladen Djordjević, avtor kultne klasike Življenje in smrt porno tolpe, ki bo predstavil svoj novi film Delavski razred odhaja v pekel, ter luksemburški režiser Loic Tanson. Šijan, ki prav tako prihaja na festival, se je na filmu proslavil z mojstrovinami, kot so Maratonci tečejo zadnji krog, Kako so me idioti sistematično uničili ter Kdo neki tam poje in Davitelj proti davitelju, prežetimi z značilnim črnim humorjem. V Ljutomeru je leta 2007 prejel častnega hudega mačka, tokrat pa se mu bodo poklonili z zvezdo na Prleškem pločniku slavnih in z retrospektivo restavriranih različic zadnjih dveh omenjenih filmov. Na programu festivala, ki se bo sklenil v soboto, sta tudi dva slovenska žanrska filma: Jama, ki ga je režiral Dejan Babosek, in Pa tako lep dan je bil, katerega scenarij in režijo podpisuje Perica Rai.

