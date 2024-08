V Locarnu se pripravljajo na vsakoletni filmski festival

OGLAS

Festival slovi po tem, da poteka v slikovitem mestu ob jezeru Maggiore. Osrednje prizorišče je glavni trg Piazza Grande, ki sprejme 8000 gledalcev, ki si lahko filme ogledajo na enem največjih filmskih platen na svetu. Na letošnjem 77. festivalu, ki bo potekal do 17. avgusta, bodo prikazali 225 filmov, od tega 104 svetovne premiere in 15 debitantskih filmov. Vseh 17 filmov za glavno nagrado zlati leopard bo na njem doživelo svetovno ali mednarodno premiero. Med njimi so filmi iz Litve, Francije, Avstrije, Italije in Južne Koreje, poroča francoska tiskovna agencija.

Filmski festival Locarno FOTO: Profimedia icon-expand

Zlati leopard obsega nagradni sklad v višini 75.000 švicarskih frankov (79.000 evrov), ki si ga razdelita režiser in producent. V preteklosti so ga prejeli režiserji, kot so Roberto Rossellini, John Ford, Stanley Kubrick, Miloš Forman, Mike Leigh in Jim Jarmusch. Festival vključuje tri tekmovalne sklope, poleg glavne mednarodne sekcije še sklopa, ki sta posvečena filmskim govoricam sedanjosti in možnim prihodnjim smerem filmske umetnosti. V celoti filme prikažejo v 11 sekcijah, med katerimi je tudi Locarno Kids Screenings, kamor se je letos uvrstil slovenski otroški film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika. Film bo na sporedu 11. avgusta. Retrospektiva bo na tem največjem švicarskem filmskem dogodku posvečena 100. obletnici ameriškega filmskega studia Columbia Pictures, v katerem je nastalo nekaj največjih uspešnic iz zlate dobe Hollywooda, od muzikalov, filmov noir do vesternov, komedij in vojnih filmov. S posebnimi priznanji se bodo na letošnji izdaji poklonili štirim filmskim osebnostim. Bollywoodski superzvezdnik Khan bo prejel nagrado Pardo alla Carriera, ki jo podeljujejo osebnostim, katerih umetniški prispevki so na novo definirali kinematografijo. "Bogastvo in širina njegovega prispevka k indijski kinematografiji sta brez primere," je dejala umetniška direktorica festivala Giona A. Nazzaro. Khana je označila za kralja, ki ni nikoli izgubil stika z občinstvom, ki ga je okronalo. "Ta pogumen in drzen umetnik je bil vedno pripravljen izzivati samega sebe," je dodala.