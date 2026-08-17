V Locarnu slavil romunski film You Don't Belong Here

Skoraj tri ure dolg film raziskuje odnos med Mariusom, glavnim zdravnikom v bolnišnici v njegovem majhnem domačem kraju, in njegovim najstniškim sinom Ioanom, ki ga je po ženini smrti vzgajal sam. Mariusov svet se postavi na glavo, ko izve, da policija njegovega sina sumi umora. Žirija je mlademu igralcu Teodorju Butanescuju, ki je upodobil nasilnega sina Ioana, namenila posebno omembo. Zanj je bila to ena od prvih večjih filmskih vlog.

Florin Serban FOTO: Profimedia

Brazilsko-nemška filmska produkcija The Riverbank v režiji Matheusa Fariasa in Enocka Carvalha, v kateri je brazilski režiserski dvojec raziskoval gejevsko ljubezensko zgodbo, ki jo ogrožata nestrpnost in nasilje, je prejela posebno nagrado žirije, ki velja za drugo najpomembnejšo nagrado festivala. Nagrado za najboljšo režijo je prejel južnokorejski filmski ustvarjalec Hong Sang-soo, ki se je na letošnjem 79. mednarodnem filmskem festivalu predstavil z dramo Nowhere I Can Rest My Gaze. Družinska drama z umirjenimi prizori pripoveduje o bratu in sestri ter odraža težave, s katerimi se sooča družina.

Hong Sang-soo FOTO: Profimedia

Za najboljši igralski dosežek so letos nagradili južnokorejsko igralko Kim Min-hee, ki glavno vlogo odigrala v filmu Nowhere I Can Rest My Gaze, ter italijansko igralko Monico Bellucci za vlogo matere v italijanski drami o odraščanju z naslovom Chaos. Posebno omembo žirije je prejel tudi Xavier Bergeron, ki je v filmu Nobody's Violence upodobil neozdravljivo bolnega moškega.

V Locarnu so podelili nagrado zlati leopard. FOTO: Profimedia