V Locarnu slavil romunski film You Don't Belong Here

Skoraj tri ure dolg film raziskuje odnos med Mariusom, glavnim zdravnikom v bolnišnici v njegovem majhnem domačem kraju, in njegovim najstniškim sinom Ioanom, ki ga je po ženini smrti vzgajal sam. Mariusov svet se postavi na glavo, ko izve, da policija njegovega sina sumi umora. Žirija je mlademu igralcu Teodorju Butanescuju, ki je upodobil nasilnega sina Ioana, namenila posebno omembo. Zanj je bila to ena od prvih večjih filmskih vlog.
Brazilsko-nemška filmska produkcija The Riverbank v režiji Matheusa Fariasa in Enocka Carvalha, v kateri je brazilski režiserski dvojec raziskoval gejevsko ljubezensko zgodbo, ki jo ogrožata nestrpnost in nasilje, je prejela posebno nagrado žirije, ki velja za drugo najpomembnejšo nagrado festivala.
Nagrado za najboljšo režijo je prejel južnokorejski filmski ustvarjalec Hong Sang-soo, ki se je na letošnjem 79. mednarodnem filmskem festivalu predstavil z dramo Nowhere I Can Rest My Gaze. Družinska drama z umirjenimi prizori pripoveduje o bratu in sestri ter odraža težave, s katerimi se sooča družina.
Za najboljši igralski dosežek so letos nagradili južnokorejsko igralko Kim Min-hee, ki glavno vlogo odigrala v filmu Nowhere I Can Rest My Gaze, ter italijansko igralko Monico Bellucci za vlogo matere v italijanski drami o odraščanju z naslovom Chaos.
Posebno omembo žirije je prejel tudi Xavier Bergeron, ki je v filmu Nobody's Violence upodobil neozdravljivo bolnega moškega.
Zlatega leoparda, ki je velika nagrada festivala in mesta Locarno in je vreden 75.000 švicarskih frankov (80.457 evrov), si enakopravno razdelita režiser in producent nagrajenega filma. Enako velja za 30.000 švicarskih frankov vredno posebno nagrado žirije. Žirija vsako leto podeli še leoparda za najboljšo žirijo, ki je vreden 20.000 švicarskih frankov, ter dva leoparda za najboljšo igralsko stvaritev.
Filmski festival v Locarnu velja za najpomembnejšo mednarodno platformo za umetniško ambiciozne filme, ki spodbujajo k razmisleku. Na letošnjem festivalu se je v glavnem tekmovalnem programu za zlatega leoparda potegovalo 17 filmov.
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