V Locarnu svetovna premiera filma Igrišča ne damo! Klemna Dvornika

OGLAS

Režiser Klemen Dvornik je uvrstitev filma na festival v švicarskem Locarnu pospremil z besedami: "Izjemno sem hvaležen in počaščen, da sem imel priložnost soustvariti otroški film Igrišča ne damo!. Uvrstitev na Locarno Kids Screenings mi pomeni veliko, saj je eden izmed glavnih kriterijev pri izboru poglabljanje otrokovega razumevanja sebe in sveta. Iz lastne izkušnje vem, da filmi lahko globoko nagovarjajo in premikajo notranje svetove, kar je neprecenljivo, še posebej za otroke."

icon-expand FOTO: Urša Premik

icon-expand FOTO: A Atalanta

icon-expand FOTO: A Atalanta

icon-expand FOTO: A Atalanta





Igrišča ne damo! icon-picture-layer-2 1 / 4

Igrišča ne damo! (v prevodu Block 5) je akcijska pustolovščina o skupini dvanajstletnikov, ki se zoperstavijo odraslim in rešijo svoje igrišče pred uničenjem. V filmu igrajo: Kaja Zabret v vlogi Alme, Kaja Šuštar v vlogi Lune, ter Youri Friderich, Niko Lemark, David Trontelj in drugi. Poleg slovenskih igralcev Marka Mandića in Gregorja Zorca v večjih vlogah nastopata tudi hrvaška igralca Ivana Roščić in Enis Bešlagić ter srbski igralec Tihomir Stanić. Scenarij za film je napisala Dora Šustić, direktor fotografije pa je David Hofmann. Pri filmu so sodelovali še scenograf Miha Knific, oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, kostumografka Katarina Šavs, oblikovalec zvoka Lukáš Ujčík, glasbo je napisal Davor Herceg, film je montirala Ivana Fumić. Igrišča ne damo!je slovensko-češko-hrvaško-srbska koprodukcija, ki so jo finančno podprli SFC, RTV Slovenija, Češki filmski sklad, Hrvaški avdiovizualni center ter srbsko ministrstvo za kulturo in Filmski center Srbije. Film je prejel tudi podporo programa Evropske komisije Media za razvoj in podporo Eurimages za produkcijo.