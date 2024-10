V Londonu prvič slavil film v tehniki stop-motion animacije

Na filmskem festivalu v Londonu je slavila animacija Memoir of a Snail , kar pomeni, da je nagrada festivala premierno pripadla filmu v tehniki stop-motion animacije. Žirija je o zmagovalnem filmu zapisala, da se "na čustveno odmeven način in z nenehnimi presenečenji loteva perečih vprašanj, kot so ustrahovanje, osamljenost in žalovanje" . Dodala je, da "ustvarja univerzalni dialog na način, kot ga zmore le animirani film".

Režiser Adam Elliot je ob nagradi povedal: "Nagrada za najboljši film v konkurenci tako izjemnih stvaritev z vsega sveta dokazuje, da je stop-motion animacija živa in uspešna ter da ni le žanr, temveč čudovit medij in sredstvo za pripovedovanje močnih ter univerzalnih zgodb, ki lahko občinstvo spravijo tako v smeh kot jok." V filmu Memoir of a Snail je glasove posodila zvezdniška zasedba. Sarah Snook je odigrala glavni lik, Grace Pudel, osamljeno žensko srednjih let, samotarsko zbirateljico, obdano s kaosom in spominki, povezanimi s polži.

Elliot je prvič stopil v soj žarometov, ko je leta 2003 prejel oskarja za film Harvie Krumpet. Leta 2009 mu je sledil film Mary and Max, v katerem je enemu od likov glas posodila Toni Colette.

Elliot je za Guardian povedal, da je Memoir of a Snail nastal po desetletju "raziskovanja duše". "Šel sem skozi obdobje obupa, nato depresije, ker je bilo film Mary and Max tako težko financirati in posneti," je pojasnil.

V uradnem tekmovalnem programu se je za nagrado za najboljši film potegovalo 11 filmskih stvaritev, med njimi prvenec Christopherja Andrewsa Bring Them Down, v katerem sta zaigrala Christopher Abbott in Barry Keoghan, ter The Extraordinary Miss Flower Iaina Forsytha in Jane Pollard, ki med drugim podpisujeta režijo filma 20.000 dni na Zemlji.

V tekmovalnem programu celovečernih prvencev je nagrado Sutherland prejel film On Falling, ki ga je režirala Laura Carreira, med celovečernimi dokumentarnimi filmi je slavil Mother Vera, ki sta ga režirali Cecile Embleton in Alys Tomlinson, ter prejeli nagrado Grierson. V kategoriji kratkih filmov je bil nagrajen film Vibrations from Gaza, ki ga je režirala Rehab Nazzal.