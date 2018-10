V Londonu se bodo poklonili kultnemu Kubricku

Poleg razstave v londonskem Muzeju oblikovanja se bodo, po pisanju spletnega portala, legendarnemu režiserju Stanleyju Kubrickuaprila in maja prihodnje leto posvetili še na londonskem filmskem festivalu BFI, njegove filme bodo predvajali na televiziji BBC, posvetili pa se mu bodo tudi na radiu BBC.

Nekdanji kreativni direktor BBC in Kubrickov prijatelj Alan Yentob, ki je veliko pripomogel k temu, da bo razstava na ogled v Londonu, je v prihodnjem letu napovedano dogajanje opisal kot "Stanleyjev festival".

Pomemben podpornik razstave je po pisanju spletnega portala tudi Kubrickov svak in izvršni producent mnogih njegovih filmov Jan Harlan. S Kubrickom je začel sodelovati leta 1969 pri njegovem nerealiziranem filmu Napoleon. Kubricka je po Harlonovih besedah pri Napoleonu navdušilo predvsem, da je bil moderen lik. "Karizmatičen, neizmerno uspešen, skrajno nadut in nespameten. Uničil je samega sebe in nikogar ni mogel okriviti za to. Inteligenca, nadarjenost in karizma niso garancija za uspeh. Za Kubricka je bila to aktualna tema, ne lekcija iz zgodovine," je povedal.

Na razstavi bodo na ogled rekviziti, kostumi, filmi in scenariji. Med drugim bo pripovedovala tudi o Kubrickovem sodelovanju z oblikovalci, kot so Hardy Amies, Eliot Noyes, Ken AdaminSaul Bass. Slednji je Kubricku predstavil kar 300 verzij plakata za filmIzžarevanje, preden je bil ta zadovoljen.