V Los Angelesu bodo podelili zlate globuse

Ena bitka za drugo, ki se osredotoča na starajočega se revolucionarja, ki ga igra Leonardo DiCaprio, in njegovo najstniško hčer, katere vlogo je prevzela Chase Infiniti, je razburljiva vožnja, v kateri se prepletajo nasilni levičarski radikalci, racije proti priseljencem in zagovorniki nadvlade bele rase. Za zlati globus se poteguje v kategoriji za najboljšo komedijo-muzikal, poleg nominacij za najboljšega režiserja in scenarista filma pa so za nagrado nominirani tudi igralci v filmu DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn in Infiniti.

Leonardo DiCaprio v filmu Ena bitka za drugo. FOTO: Profimedia

Osem nominacij je prejel film Sentimentalna vrednost, ki ga je režiral Joachim Trier in pripoveduje zgodbo o družini filmskih ustvarjalcev. Za nagrade za glavne ali stranske vloge so iz tega filma nominirani Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning in Inga Ibsdotter Lilleaas, norveški film pa se poteguje za zlati globus tudi v kategoriji tujejezičnih filmov. V kategoriji za komedije-muzikale so nominirani še filmi Bugonija Yorgosa Lanthimosa, Veličastni Marty Josha Safdija, Ni druge izbire Parka Chan-wooka ter filma režiserja Richarda Linklaterja z naslovoma Modra luna in Nouvelle Vague.

Thimotee Chalamet v filmu Veličastni Marty. FOTO: Profimedia

V kategoriji dram se za zlati globus potegujejo film Hamnet režiserke Chloe Zhao s skupno šestimi nominacijami, Frankenstein v režiji Giulierma del Tora, Tajni agent Klebra Mendonce Filha, Sentimentalna vrednost Joachima Trierja in Bila je samo nesreča Jafarja Panahija. Med tujejezičnimi filmi so za zlati globus nominirani Bila je samo nesreča, Ni druge izbire, Tajni agent, Sentimentalna vrednost, Sirat in Glas Hind Radžab.

Helen Mirren FOTO: Profimedia

Nagrado za življenjsko delo Cecil B. DeMille bodo letos podelili igralki Helen Mirren, televizijsko različico nagrade, poimenovano po komičarki Carol Burnett, pa bo prejela Sarah Jessica Parker. 80-letna Mirren je leta 2006 prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Kraljica, doslej je osvojila tri zlate globuse. Letos je nominirana za še enega za vlogo v televizijski seriji MobLand. 60-letna Parker, ki je svetovno znana predvsem po vlogi Carrie v seriji Seks v mestu, je doslej osvojila šest zlatih globusov in dve televizijski nagradi emmy. Nocoj bo prejela nagrado za življenjsko delo v televizijski produkciji, ki jo podeljujejo od leta 2019. Prva jo je prejela Burnett. Prvič bodo podelili zlate globuse za najboljši podcast. Letošnji nominiranci so Armchair Expert With Dax Shepard, Call Her Daddy, Good Hang With Amy Poehler, The Mel Robbins Podcast, SmartLess in Up First javne radijske postaje NPR.

Nikki Glaser na še zviti rdeči preprogi pred podelitvijo zlatih globusov. FOTO: Profimedia