V Los Angelesu objavljajo nominacije za letošnje oskarje

Podlaga za napoved oskarjev so po navadi nagrade Združenja tujih dopisnikov Hollywooda, zlati globusi, ki so bili letos podeljeni skromno, brez občinstva in znamenitih zabav, saj se združenje še ni povsem znebilo očitkov, da je med njegovimi člani premalo temnopoltih oziroma predstavnikov drugih manjšin.

Potem so tu še verjetne nominacije znanstvenofantastičnega filma Dune in filmov, kot so Belfast , Sladičeva pica (Licorice Pizza) , Kralj Richard , Don't Look Up in CODA , I Love Lucy , Being the Ricardos , tick, tick ... BOOM! , Hiša Gucci (House of Gucci ) in The Tragedy of Macbeth .

Če gre soditi po zlatih globusih, se nominacije obetajo vesternu The Power of the Dog , ki je zmagal v kategoriji najboljših filmskih dram in poleg zmagovalca v kategoriji glasbenih filmov ali komedij, Zgodbe z zahodne strani , osvojil po tri nagrade.

Med glavnimi moškimi vlogami bo Akademija filmskih umetnosti skoraj zanesljivo pripravila podlago za dvoboj dveh izjemnih temnopoltih igralcev, Willa Smitha (King Richard) in Denzla Washingtona (Tragedy of MacBeth). Nominacija se napoveduje tudi Špancu Javierju Bardemu (Being the Ricardos), Benedictu Cumberbatchu (Power of the Dog) in Andrewu Garfieldu (tick, tick ... BOOM!).

Pri ženskah se nominacija verjetno obeta Kristen Stewart (Spencer) in Nicole Kidman (Being the Ricardos), omenjajo pa se še Olivia Colman (The Lost Daughter), Lady Gaga (Hiša Gucci), Jennifer Hudson (Respect), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Rachel Zegler (Zgodba z zahodne strani) in Frances McDormand (Tragedy of Macbeth).

Pri režiserjih napovedujejo nominacijo Stevenu Spielbergu (Zgodba z zahodne strani), Paulu Thomasu Andersonu (Sladičeva pizza), Kennethu Branaghu (Belfast), Jane Campion (The Power of the Dog), Denisu Villeneuvu (Dune: peščeni planet), Adamu McKayu (Don't Look Up), Guillermu del Toru (Nightmare Alley) in morda tudi Japoncu Ryusukeju Hamaguchiju, čigar film Drive My Car je dobil zlati globus za film v tujem jeziku.