V Los Angelesu v nedeljo 95. podelitev filmskih nagrad oskar

Za mednarodnega oskarja so nominirani filmi iz Nemčije, Argentine, Belgije, Poljske in Irske: nemški Na zahodu nič novega , argentinski Argentina , 1985 , belgijski Blizu , irski An Cailin Ciuin in poljski Ia .

Za oskarja za najboljšega igralca so nominirani Austin Butler ( Elvis ), Colin Farrell ( Duše otoka ), Brendan Fraser ( Kit ), Paul Mescal ( Po soncu ) in Bill Nighy ( Living ).

Za najboljšo igralko so nominirane Cate Blanchett ( Tar ), Ana de Armas ( Blondinka ), Andrea Riseborough ( To Leslie ), Michelle Williams ( Fabelmanovi ) in Michelle Yeoh ( Vsepovsod naenkrat ).

Za najboljšega režiserja so nominirani Martin McDonagh ( Duše otoka ), režiserski par Daniel Kwan in Daniel Scheinert ( Vsepovsod naenkrat ), Steven Spielberg ( Fabelmanovi ), Todd Field ( Tar ) in Ruben Östlund ( Trikotnik žalosti ).

V širši nabor nominacij za mednarodnega oskarja se je letos uvrstil tudi film Matevža Luzarja Orkester, ki se na koncu sicer ni uvrstil v najožji krog petih nominirancev.

Za stransko moško vlogo so za oskarja nominirani igralci Brendan Gleeson (Duše otoka), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (Fabelmanovi), Barry Keoghan (Duše otoka) in Ke Huy Quan (Vsepovsod naenkrat).

Za stransko žensko vlogo so za oskarja nominirane igralke Angela Bassett (Črni panter: Wakanda za vedno), Hong Chau (Kit), Kerry Condon (Duše otoka) ter Jamie Lee Curtis in Stephanie Hsu (Vsepovsod naenkrat).

Za oskarja za najboljši izvirni scenarij se potegujejo Duše otoka, Vsepovsod naenkrat, Fabelmanovi, Tar in Trikotnik žalosti, za najboljši prirejeni scenarij pa Na zahodu nič novega, Glass Onion: A Knives Out Mystery, Živeti, Top Gun: Maverick ter Women Talking.

V kategoriji najboljši animiranimi celovečerec so nominirani Ostržek Guillerma del Tora, Marcel the Shell with Shoes On, Obuti maček: Zadnja želja, The Sea Best in Jaz, rdeča panda. Za najboljši dokumentarni celovečerec so nominirani All That Breathes, Vsa ta lepota in prelivanje krvi, Fire of Love, A House Made of Splinters in Navalni.

Za oskarja za najboljšo scenografijo se potegujejo filmi Babilon, Na zahodu nič novega, Fabelmanovi, Elvis ter Avatar: Pot vode. Za oskarja za izvirno glasbeno podlago pa so v igri Na zahodu nič novega, Babilon, Duše otoka, Vsepovsod naenkrat in Fabelmanovi.

Že mesece pred oskarji se vrstijo podelitve drugih filmskih nagrad, med katerimi nekatere veljajo tudi kot napovedi za dobitnike oskarjev. Film Vsepovsod naenkrat je tako že osvojil pomembne nagrade vplivnih hollywoodskih združenj igralcev, režiserjev in producentov. Na podelitvi zlatih globusov je slavil Steven Spielberg, na nedavni podelitvi britanskih filmskih nagrad v Londonu pa protivojni nemški film Na zahodu nič novega.

Za razliko od lanskoletne prireditve, ko so nekaj podelitev posneli vnaprej, bodo letos nagrade v vseh kategorijah naznanili v neposrednem prenosu, prisotne pa bo med drugim zabavala Rihanna, ki je tudi napisala pesem za film Črni panter (Lift Me Up).

Pred podelitvijo je letos za razburjenje poskrbela nominacija Andree Riseborough za najboljšo igralko v malo znani drami To Leslie. Ker je belopolta, temnopolti Danielle Deadwyler (Till) in Viola Davis (Woman King) pa nista bili nominirani, so se ponovno pojavile kritike o rasizmu, vendar je akademija ugotovila, da v postopku za njeno nominacijo ni bilo napak, tako da je Riseborough nominacijo lahko obdržala.

Letos so se tudi poskušali zavarovati pred incidenti, kot je bil lanski, ko je ameriški igralec Will Smith na odru udaril komika Chrisa Rocka zaradi njegove šale na račun Smithove žene Jade Pinkett Smith. Organizatorji so namreč ustanovili posebno krizno ekipo. Smitha pa med gosti v gledališču Dolby tokrat ne bo, saj si je po incidentu prislužil 10-letno prepoved udeležbe na slovesnosti.