V Materi začeli snemati akcijske prizore novega Bonda

Snemanje novega Bonda z naslovomNo Time to Diese je premaknilo v Italijo in sicer vasico Matera v pokrajini Bazilikata. Na prvih posnetkih, ki so jih objavili lokalni mediji, je videti znanega Astona Martina DB5, ki se v žarečem soncu vozi po ulici južnoitalijanskega mesta, sledi mu kombi s kamerami.

Naslov novega Bonda so producenti izdali šele pred tednom dni, štiri mesece po tem, ko so ga že snemali na Norveškem, Jamajki in v Londonu. Poleg Craiga v filmu nastopajo tudi Rami Malek, Lashana Lynch in Lea Seydoux. Režijo pa je po kar nekaj zapletih prevzel ameriški režiser Cary Joji Fukunaga.

The Guardian je že razkril, da se film začne s sceno, v kateri Bond, ki ga igra Craig, uživa pokoj na Jamajki, ko ga vpokličejo v boj proti novemu sovražniku.

Ta začetek naj bi spremljala tudi scena, v kateri M pokliče agenta 007 na misijo, v sobo pa nato vstopi temnopolta igralka Lashana Lynch – Bond bo, kot kaže, ostal Bond, nadomeščen pa bo kot 007.