V Mehiki kritični do glasbenega filma Emilia Perez

V španskem jeziku posneti film Emilia Perez francoskega režiserja Jacquesa Audiarda je danes podrl rekord po številu nominacij za oskarja za film, ki ni v angleškem jeziku. Doslej je film že prejel štiri zlate globuse in slavil tudi na lanskoletnih evropskih filmskih nagradah. A v Mehiki, kjer je spirala nasilja mamilarskih kartelov doslej zahtevala več sto tisoč življenj, so odzivi na film po poročanju francoske tiskovne agencije AFP manj navdušeni.

"Film trivializira problem pogrešanih v Mehiki," navaja peticija na spletni strani, pod katero so doslej zbrali več kot 11.000 podpisov. Ena od zahteva peticije je, da film ne pride v mehiške kinematografe, kjer naj bi ga začeli predvajati prav danes. "Gre za neobčutljiv film, nespoštljiv do naše kulture, ki daleč presega trgovino z mamili in bolečino na tisoče družin," še navaja peticija.

V filmu je v glavni vlogi zaigrala Karla Sofia Gascon kot zloglasni vodja narkokartela, ki po spremembi spola v žensko pomaga svojcem pogrešanih. Poleg nje so v filmu zaigrale še Zoe Saldana, pevka in igralka Selena Gomez in mehiška igralka Adriana Paz. Gascon je prva transspolna igralka z nominacijo za oskarja, Saldana pa je nominirana za najboljšo stransko igralko. Hladnokrvni sprejem v Mehiki se je za Emilio Perez začel že oktobra na filmskem festivalu v Morelii, kjer je film naletel na mlačen odziv. Film, ki je bil večinoma posnet v filmskem studiu v Franciji, je kritiziral tudi mehiški cineast Rodrigo Prieto. Razen igre Paz se film "zdi nepristen in me res moti," je povedal v pogovoru za hollywoodski Deadline. "Še posebej, če gre za temo, ki je tako pomembna za nas Mehičane. Je tudi zelo občutljiva tema," je še dodal v zvezi z nasiljem, povezanim z mamili. Mehiški pisatelj Jorge Volpi je Emilio Perez označil za "enega najbolj surovih in zavajajočih filmov 21. stoletja." V prispevku za časnik El Pais je ocenil, da film "uteleša vse nerodne predsodke o spreminjanju spola". Je pa pohvalil "natančno delo" Gascon.