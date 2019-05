V nadaljevanju Beverly Hills 90210 se bodo poklonili umrlemu igralcu

Ena najbolj priljubljenih serij devetdesetih let, Beverly Hills 90210, se vrača na male zaslone in v njej bo zaigrala tudi ekipa prvotnih igralcev, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Brian Austin Green in Tori Spelling. Novica je seveda močno razveselila oboževalce, a vseeno je prisotna žalost, kajti v seriji ne bo igralca Luka Perryja, ki je marca umrl za posledicami možganske kapi.

A nekdanji soigralci so medijem zdaj zaupali, da se bodo v seriji, ki naj bi na sporede prišla letos avgusta, poklonili tudi njemu in to v zelo spoštljivem tonu. V seriji je Luke stopil v čevlje lika Dylana, sina milijonarja. Igral je med letoma 1990 in 1995 ter med letoma 1998 in 2000. Prav ta vloga ga je popeljala med prepoznavne obraze v svetu filma.