V nadaljevanju filma Dune: Peščeni planet bo nastopil Austin Butler

Po novici Warner Bros. Pictures in Legendary Entertainment, da je Dune: Part Two že v produkciji, je izšla tudi novica, katere zvezde se bodo vrnile in katere bodo prvič stopile v pesek neizprosnega planeta Arrakis. Zgodba se bo nadaljevala tam, kjer se je prvi film zaključil. Nominiranec za oskarja Timothée Chalamet se vrača v vlogi Paula Atreidesa, Zendaya pa kot Chani, a tokrat v nekoliko večji vlogi. Vračajo se tudi Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Charlotte Rampling in Stephen McKinley Henderson.