V nadaljevanju serije Seks v mestu ne bo 'Živine'

Kot poroča portal Page Six , se bodo morali oboževalci serije Seks v mestu pripraviti na nekaj sprememb v novi seriji And Just Like That… , ki je v resnici nadaljevanje kultne serije iz 90. let. Kot so izvedeli, v seriji namreč ne bo Chrisa Notha , ki se je mnogim v spomin vtisnil kot 'Živina' – velika ljubezen Carrie Bradshaw , ki jo igra Sarah Jessica Parker.

Izvedeli so tudi, da zaenkrat slabo kaže Davidu Eigenbergu, ki je v seriji uprizoril Steva Bradyja, moža rdečelase Mirande. A ta zgodba še ni čisto zaključena, David naj bi se namreč še pogajal za pogodbo in potencialno sodelovanje pri seriji.

Serija torej prinaša kar nekaj sprememb. Ne le 'Živina' in Steve, tudi Samanthe ne bo v seriji, kar pa je bil praktično največji šok za vse oboževalce. Prepričani so, da brez Samanthe serija ni enaka kot z njo. Kim Cattrall, ki je upodobila radoživo plavolasko, je počaščena, da so oboževalci takšnega mnenja, sama pa je prepričana, da je že prestara za takšno vlogo. Kim je namreč stara 64 let.

Ali Kim res tako meni ali je v ozadju še kakšen drug razlog, verjetno nikoli ne bomo izvedeli, se pa že vrsto let šušlja, da naj bi bili Kim in Sarah že od 90. let na bojni nogi.