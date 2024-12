V naši družbi nikoli niste Sami doma!

OGLAS

"V decembru naši programi prinašajo bogato ponudbo vrhunskih vsebin, ki bodo ogrele srca in polepšale praznično vzdušje. Pred nami je veliki finale dveh jesenskih šovov, 11. sezone šova Kmetija in 10. sezone najbolj priljubljenega šova Slovenija ima talent! Posebej izpostavljamo klasiko Sam doma – vseh pet delov legendarne franšize bo na sporedu, prvi in drugi del na božični večer in božič. Na Kanalu A pa ne zamudite božične tekme z Luko Dončićem. Praznični čas bomo obogatili tudi z lokalnimi vsebinami, ki jih z veseljem ustvarjamo za naše gledalce. Ob koncu leta bosta na sporedu slovenska filma Gepack in Šepet metulja. Praznični duh pa bo zaživel tudi na programih Kino, Brio, Oto in Astra, ki bodo poskrbeli za pester izbor vsebin za vso družino. Naj bo vaš december nepozaben z našimi programi! Pridružite se nam, uživajte v naših vsebinah in skupaj ustvarimo praznično čarovnijo!" je ob vstopu v najbolj prazničen mesec leta sklenila misli Danica Knego, direktorica programa. POP TV FINALE 12. december, Kmetija ob 20.00 V finalu se bo pomerilo šest močnih rok in tri vroče glave. Naloge ne bodo preproste, pričakovanja pa bodo visoka. Kdo jih bo dosegel in domov odnesel glavno nagrado 50.000 evrov? Kdo bo sklonil glavo razočaranja in kdo plesal zmagovalni ples? Prijave za novo sezono so že odprte! Bo zmagovalni ples plesal tudi zmagovalec šova Slovenija ima talent?

22. december, Slovenija ima talent ob 20.00 Malo pred božičem bomo dobili novega zmagovalca jubilejne, 10. sezone ene najbolj priljubljenih oddaj pri nas Slovenija ima talent! Od mladih genijev do neverjetnih pevcev, akrobatov, čarovnikov, pa plesalcev, ki dihajo kot eno ... Vsako nedeljo skoraj polovica gledalcev pred televizijskimi zasloni spremlja te izjemne točke in se čudi, kakšne talente Slovenija še skriva. A samo eden je lahko zmagovalec. Kdo, bo znano 22. decembra na POP TV!

Decembra na POP TV, ker ste vi tako želeli! Mislite, da so vaši otroci najbolj neugnani? Da so njihove lumparije največje na svetu in ni hujših nagajivcev? No, še dobro, da bomo letos odvrteli vseh 5 filmov Sam doma (Home Alone). Da boste lahko videli, da vaši niso najbolj iznajdljivi. Otroci se bodo pa naučili kako novo pogruntavščino ... Na POP TV jih bomo predvajali: 7. december: Sam doma 3 (Home Alone 3) 14. december: Sam doma 4 (Home Alone 4) 21. december: Sam doma 5 (Home Alone 5) Na božični večer bomo predvajali Sam doma (Home Alone) 25. decembra pa Sam doma 2 (Home Alone 2)

SILVESTROVO NA POP TV! 31. decembra ob 20.00 bomo predvajali slovenski film Gepack. Pridružite se vznemirljivi pustolovščini na poti na morje, ki je vse kaj drugega kot običajna, saj prepozno ugotovijo, da jih spremlja slepi potnik. Bo njihovo prijateljstvo preživelo vse prevare in laži? V sredo, 1. januarja, bo na POP TV film Šepet metulja. Slovenski film o sanjah, vztrajanju in premagovanju ovir. Edina prava popotnica v novo leto.

KAJ BOMO SPREMLJALI NAMESTO KMETIJE? Po izteku Kmetije boste lahko ob 20.00 na POP TV spremljali priljubljeno serijo Botri. Ob 21.15 jim bo sledil Ljubo Bohinc s svojim pajdaši v seriji Ja, Chef! vse od 1. pa do 7. sezone. Če slučajno še ne veste, kaj boste kuhali za božič, jih le spremljajte, prepričani smo, da boste našli kakšno idejo za vaš praznični meni ... NOVOSTI 9. decembra ob 17.45 prihaja nova turška serija To je moj sin (Cocuk), pretresljiva zgodba o Akci, hčeri prostitutke, ki res nima sreče v življenju. V soboto ob 17.50 ne zamudite dokumentarnih filmov Skrivni safari: v divjino (Secret Safari: Into the Wild), vsako nedeljo ob 17.45 pa ameriškega šova Kuharski mojster (Top Chef XIII.).

KANAL A Ker je zadnji mesec v letu tudi inventura iztekajočega, bo ekipa Sveta na Kanalu A pripravila serijo posebnih prispevkov o pomembnih posameznikih in uspehih, ki smo jim bili priča v letu 2024. "Skupaj z Gregorjem Trebušakom in Aleksandrom Pozvekom bomo na drugačen način osvetlili vrhunce tega leta, in sicer bomo pogledali, kaj dobrega nam je le-to prineslo," pravi Nuša Lesar. Ves praznični december bo na Kanalu A poskrbljeno tudi za športne navdušence, pa tudi če samo za tiste na kavču pred televizijo. Čakajo nas tekme lige ABA, lige NBA in še dve tekmi UEFA Lige prvakov. Za božično darilo pa bo poskrbel kar Luka Dončić, ki se bo 25. decembra ob 20.30 s svojo ekipo Dallas Mavericks pomeril z moštvom Minnesota Timberwolves. OTO Prazniki so namenjeni družini. Mamam, da kaj dobrega skuhajo, in očetom, da nabrusijo sani. Lahko tudi obratno. Očetje skuhajo in mame spijejo penino ali dve. Otroci pa naj uživajo. V snegu ali pod odejo, v družbi najljubših risank in animiranih filmov. Samo za njih bomo v četrtek, 5. decembra, ob 18.40, premierno predvajali 1. sezono risanke Zafari.

Mati narava vsake toliko časa poskrbi, da je pisanost tega sveta še bolj pestra. Pod vznožjem gore Kilimandžaro, v skrivni dolini Zafari, živi polno živali, ki se rodijo s kožo drugih živali. Kot denimo slonček Zumba, ki ima črte kot zebra. Te živali se skupaj učijo, da je vsak na svoj način edinstven in da je treba spoštovati razlike med nami. Animirani filmi 24. december ob 19.30: Jelenček Niko (Niko & the Way to the Stars) 25. december ob 19.30: Jelenček Niko 2 (Niko 2) 26. december ob 19.30: Grinch (Grinch) VOYO Miklavžev paket na VOYO – Hiša ljubezni in nova sezona Ja, Chef! Miklavž bo na VOYO bogat. V četrtek, 5. 12., se namreč na VOYO zaključuje prva sezona nove originalne serije Hiša ljubezni, kar pomeni, da si bomo lahko decembra celotno prvo sezono ogledali na mah. Bo ekipa zavzela Hišo ljubezni? Ali bo Leon spet prelisičil ostale?

