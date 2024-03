V nesreči z motorjem je umrl igralec Chance Perdomo

Igralec Chance Perdomo, znan po svoji vlogi v grozljivki Chilling Adventures of Sabrina, je umrl v nesreči z motorjem, star 27 let, je sporočil njegov publicist. Britansko-ameriški zvezdnik se je rodil v Los Angelesu in odraščal v Southamptonu. Leta 2019 je bil za vlogo v drami Killed by My Debt nominiran za najboljšega igralca na podelitvi televizijskih baft.