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V New Yorku premiera težko pričakovanega filma Dan razkritja

New York, 09. 06. 2026 20.10 pred 16 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
Film Dan razkritja v kinematografe prihaja junija.

Kdaj ste se nazadnje zazrli v nočno nebo in se spraševali, če smo v širnem vesolju res popolnoma sami? To vprašanje v znanstvenofantastični srhljivki Dan razkritja odpira legendarni režiser Steven Spielberg. V družbi zvezdniške igralske ekipe z Emily Blunt na čelu so se v ponedeljek mudili na premieri spektakla v New Yorku.

Po desetletju ustvarjalnega premora se bo Steven Spielberg – najbolj donosen režiser vseh časov, od jutri v kinodvoranah spet dokazoval tudi pri nas. Dan razkritja, srhljivka o obstoju življenja zunaj našega planeta, po torkovi premieri v New Yorku prihaja tudi na slovenska filmska platna.

Glavna zvezdnica filma Emily Blunt nima nobenih pomislekov o teorijah zarot, ki jih tovrstni filmi vedno znova sprožijo v javnosti: "Dolgo časa so osebe, ki so imele osebno izkušnjo s tovrstnimi fenomeni, obravnavali kot teoretike zarot. Vendar je preteklo veliko časa in nabor podatkov, zbranih prek kongresnih zaslišanj, poročil o videnjih, posnetkih, tudi videih, posnetih na telefonih ... Zdaj te vsebine v manjši meri ocenjujejo kot teorije zarote, larifari. Dajte no – sprejmimo že, da tam zunaj obstaja še kaj drugega."

S tem se strinja tudi Neil deGrasse Tyson. "Nihče mi ne bo rekel, da kakšno noč ne opazujete neba in se sprašujete, če smo res sami. Za to niti ne potrebujete filma. Filmi usmerijo pozornost na to tematiko, s tem pa nimam nobenih težav," je vse skupaj komentiral astrofizik in komunikator znanosti.

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KOMENTARJI1

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JanezNovak13
09. 06. 2026 20.46
"...so se v ponedeljek mudili na premieri spektakla v New Yorku." in "...po torkovi premieri v New Yorku..." Torej? Pon ali tor?
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