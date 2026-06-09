V New Yorku premiera težko pričakovanega filma Dan razkritja

Po desetletju ustvarjalnega premora se bo Steven Spielberg – najbolj donosen režiser vseh časov, od jutri v kinodvoranah spet dokazoval tudi pri nas. Dan razkritja, srhljivka o obstoju življenja zunaj našega planeta, po torkovi premieri v New Yorku prihaja tudi na slovenska filmska platna.

Glavna zvezdnica filma Emily Blunt nima nobenih pomislekov o teorijah zarot, ki jih tovrstni filmi vedno znova sprožijo v javnosti: "Dolgo časa so osebe, ki so imele osebno izkušnjo s tovrstnimi fenomeni, obravnavali kot teoretike zarot. Vendar je preteklo veliko časa in nabor podatkov, zbranih prek kongresnih zaslišanj, poročil o videnjih, posnetkih, tudi videih, posnetih na telefonih ... Zdaj te vsebine v manjši meri ocenjujejo kot teorije zarote, larifari. Dajte no – sprejmimo že, da tam zunaj obstaja še kaj drugega."

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Steven Spielberg Profimedia

Josh Oconnor Profimedia



