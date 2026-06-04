Kot je o filmu povedala režiserka Dina Duma, se je vse začelo s podobo, ki ji je bila priča nekega dne ob reki v Skopju. "Videla sem mlado dekle na skejtu, oblečeno v tradicionalne šalvare (ohlapne hlače op. p.). Stara je bila 12 let, še otrok. Toda v njenih očeh in njeni prezenci sem videla nekaj drugega – videla sem zrelo žensko. V njej je bilo nekaj posebnega, neka modrost, ki je žarela iz njenih oči. Ta podoba je ostala z menoj in se vedno znova vračala. Postala sem obsedena z njo in počasi se je preoblikovala v impulz za nastanek tega filma. Hkrati pa sem se zavedala, da se dotika zelo občutljive teme, zato je bilo vprašanje, kako se je lotiti odgovorno, ves čas v ospredju," je njene besede navedel Slovenski filmski center (SFC).

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right V New Yorku svetovna premiera slovenskega manjšinskega filma Skejtanje ni za punce Sisters and Brother Mitevski

V New Yorku svetovna premiera slovenskega manjšinskega filma Skejtanje ni za punce Sisters and Brother Mitevski

V New Yorku svetovna premiera slovenskega manjšinskega filma Skejtanje ni za punce Sisters and Brother Mitevski

V New Yorku svetovna premiera slovenskega manjšinskega filma Skejtanje ni za punce Sisters and Brother Mitevski

V New Yorku svetovna premiera slovenskega manjšinskega filma Skejtanje ni za punce Sisters and Brother Mitevski









Glavni lik v filmu je Adela. Ko revščina ogrozi njeno družino, mora svojo strast do skejtanja zoperstaviti konservativni tradicionalni družbi, da bi rešila svojo še mladoletno starejšo sestro pred usodo, ki postaja vse bolj neizbežna – dogovorjeno poroko. V glavnih vlogah nastopajo Efkjar Abaz, Simonida Selimović, Dcefrina Jashari, Ganimet Abdula, Resmia Mustafa, Bajramsha Amdievska, Emili Bajram, Jana Gjorgieva, Elmedin Sakip in Labina Mitevska. Leta 1991 v Skopju rojena Duma je večkrat nagrajena makedonska filmska režiserka in scenaristka. Leta 2014 je diplomirala iz filmske režije na Fakulteti dramskih umetnosti v Skopju, leta 2016 pa je bila med izbranimi v program Berlinale Talents. Njen celovečerni prvenec Sestrstvo iz leta 2021 je imel premiero na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovyh Varyh, kjer je film prejel posebno nagrado žirije v programu East of the West. Leto po izidu je bil film uradni makedonski kandidat za oskarja in postal prvi makedonski film, dostopen na tuji pretočni platformi Netflix.

Režiserka Dina Duma FOTO: Sisters and Brother Mitevski