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V New Yorku svetovna premiera slovenskega manjšinskega filma

New York, 04. 06. 2026 18.41 pred 3 urami 3 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
V New Yorku svetovna premiera slovenskega manjšinskega filma Skejtanje ni za punce

Na mednarodnem filmskem festivalu v Tribeci, ki v New Yorku poteka do 14. junija, bo svetovno premiero doživel slovenski manjšinski film Skejtanje ni za punce makedonske režiserke Dine Duma. Po premieri celovečernega filma, ki je koprodukcija Severne Makedonije, Belgije, Slovenije in Hrvaške, sledijo projekcije v več broadwayskih dvoranah.

Kot je o filmu povedala režiserka Dina Duma, se je vse začelo s podobo, ki ji je bila priča nekega dne ob reki v Skopju. "Videla sem mlado dekle na skejtu, oblečeno v tradicionalne šalvare (ohlapne hlače op. p.). Stara je bila 12 let, še otrok. Toda v njenih očeh in njeni prezenci sem videla nekaj drugega – videla sem zrelo žensko. V njej je bilo nekaj posebnega, neka modrost, ki je žarela iz njenih oči. Ta podoba je ostala z menoj in se vedno znova vračala. Postala sem obsedena z njo in počasi se je preoblikovala v impulz za nastanek tega filma. Hkrati pa sem se zavedala, da se dotika zelo občutljive teme, zato je bilo vprašanje, kako se je lotiti odgovorno, ves čas v ospredju," je njene besede navedel Slovenski filmski center (SFC).

Glavni lik v filmu je Adela. Ko revščina ogrozi njeno družino, mora svojo strast do skejtanja zoperstaviti konservativni tradicionalni družbi, da bi rešila svojo še mladoletno starejšo sestro pred usodo, ki postaja vse bolj neizbežna – dogovorjeno poroko. V glavnih vlogah nastopajo Efkjar Abaz, Simonida Selimović, Dcefrina Jashari, Ganimet Abdula, Resmia Mustafa, Bajramsha Amdievska, Emili Bajram, Jana Gjorgieva, Elmedin Sakip in Labina Mitevska.

Leta 1991 v Skopju rojena Duma je večkrat nagrajena makedonska filmska režiserka in scenaristka. Leta 2014 je diplomirala iz filmske režije na Fakulteti dramskih umetnosti v Skopju, leta 2016 pa je bila med izbranimi v program Berlinale Talents. Njen celovečerni prvenec Sestrstvo iz leta 2021 je imel premiero na mednarodnem filmskem festivalu v Karlovyh Varyh, kjer je film prejel posebno nagrado žirije v programu East of the West. Leto po izidu je bil film uradni makedonski kandidat za oskarja in postal prvi makedonski film, dostopen na tuji pretočni platformi Netflix.

Režiserka Dina Duma
Režiserka Dina Duma
FOTO: Sisters and Brother Mitevski

Kot je še sporočil SFC, je slovenski koproducent filma Skejtanje ni za punce Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo, slovenski kreativni del ekipe pa predstavljata tudi kostumografinja Mateja Fajt in oblikovalka maske Mojca Gorogranc Petrushevska, skupaj z asistenti in drugimi tehničnimi sodelavci. Scenarij za film sta poleg režiserke napisali še Lidija Mojsovska in znana makedonska režiserka Teona Strugar Mitevska. Poleg Vertiga so pri filmu sodelovale še produkcijske hiše Sisters and Brother Mitevski, Entre Chien et Loup in Terminal 3 Film.

Pred dvema letoma je na newyorškem festivalu Tribeca imel svetovno premiero tretji film režiserke Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike, lani pa so tam prikazali prvenec režiserke Urške Djukić Lecamus z naslovom Kaj ti je deklica.

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KOMENTARJI1

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Finfer
04. 06. 2026 19.32
Kaj tudi to bedarijo financiramo z našimi mizernimi delavskimi plačami !!
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