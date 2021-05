V nova nadaljevanja Seksa v mestu se vračajo vsi trije glavni moški liki

V seriji And Just Like That..., ki je nadaljevanje kultnegaSeksa v mestu, se bodo pojavili vsi trije glavni moški liki, ki so pustili velik pečat v seriji, ta pa je na televizijskih zaslonih kraljevala med letoma 1998 in 2004.Chris Noth, John CorbettinDavid Eigenbergnaj bi pogodbe o sodelovanju že podpisali, ponudnik, ki stoji za serijo, pa je njihovo prisotnost v izjavi potrdil: "Gledalci bodo Živino, Aidana in Steva zagotovo videli!"