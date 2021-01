V novem dokumentarcu o Robinu Williamsu tudi o demenci, za katero ni vedel

Ameriški igralec Robin Williams , ki je bil znan po svojem nalezljivem nasmehu, po humorju, ki je nasmejal mnoge po vsem svetu, in po svoji želji, da bi bil še boljši, bo v kratkem dobil nov dokumentarni film, v katerem bo predstavljeno njegovo življenje zadnjih nekaj let. Predvsem pa bo dokumentarni film razkril podrobnosti o zahrbtni diagnozi, za katero je njegova žena Susan Schneider Williams izvedela šele po igralčevi smrti. Robin je namreč imel demenco z Lewyjevimi telesci. To je bolezen, pri kateri se poleg demence pojavljajo še nihanje pozornosti, halucinacije, upočasnitev gibov in težave pri hoji, pogosta je tudi depresija.

In veliko teh znakov je imel tudi Robin Williams, pišeSky News. Med snemanjem njegovega zadnjega filma Noč v muzeju: Skrivnosti grobnice je imel Robin kar nekaj težav. Težko se je skoncentriral, poleg tega pa si ni in ni mogel zapomniti svojega besedila med snemanjem filma. V zasebnem življenju pa je bilo težav še več: pojavljali so se panični napadi, paranoja, nespečnost – na videz vse brez konkretnega razloga.

Kot je režiserju novega dokumentarnega filma Robin's Wish, Tylorju Norwoodu, pojasnila žena pokojnega igralca, naj bi se Williams nenehno spraševal, kaj se je zgodilo z njegovimi možgani, zakaj ne delujejo več tako dobro kot prej in kaj se dogaja z njim. A sam odgovora žal ni poznal. So pa bili simptomi bolezni tisti, ki so Robina pripeljali do njegovega tragičnega zaključka življenja.

"Robin je bil v mojem življenju od približno osmega leta starosti in prav vsak njegov film me je zaznamoval. Mislim, da tako čuti več milijonov ljudi. In ko zvezdnik, kot je bil on, umre, vedno ostane neka zevajoča praznina. Razlog, zakaj smo morali posneti ta dokumentarni film, je dejstvo, da si je Robin zaslužil boljši zaključek. To, da ni izvedel, kaj se mu je dogajalo, je preprosto srce parajoče. Nikoli ni izvedel, kaj je ta stvar, ki mu je povzročala težave," je povedal režiser Norwood.