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V novem filmu franšize Odrasli ponovno Adam Sandler, Chris Rock in Salma Hayek

Los Angeles, 10. 08. 2026 11.45 pred 3 urami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z. STA
Film Odrasli 2 - 3

Znane so glavne vloge za novo nadaljevanje filma Odrasli. V tretjem nadaljevanju se bodo Adamu Sandlerju ponovno pridružili Chris Rock, Rob Schneider, David Spade in Salma Hayek. Igralsko zasedbo za tretje poglavje sage je objavil ponudnik pretočnih vsebin.

V novem delu filma se bodo poleg omenjenih vrnili tudi Kevin James, Maya Rudolph in Maria Bello. Objavili so tudi fotografijo igralske zasedbe in seznam snemanj, poroča revija Variety. "Zdaj, ko so njihovi otroci odrasli, je druščina končno svobodna, da se poda na vrhunsko pustolovščino," so zapisali v najavi filma.

Film Odrasli dobiva novo nadaljevanje.
Film Odrasli dobiva novo nadaljevanje.
FOTO: Continental film

Produkcija se je že začela v New Jerseyju. Scenarij bo podpisal Sandler s svojim pogostim sodelavcem Timom Herlihyjem, režiral bo Kyle Newacheck. Datum premiere še ni znan.

Družina Sandler je sicer v zadnjem obdobju predstavila več projektov. Adam Sandler je lani prikazal visokoproračunsko nadaljevanje Srečnega Gilmora, ki je veljal za največjo ameriško premiero leta 2025 na streaming platformi. Študentsko komedijo njegove hčerke Sadie Sandler Roommates je bila premierno uvrstili aprila, njegova druga hči Sunny Sandler pa je nastopila v najstniški drami Don't Say Good Luck.

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KOMENTARJI1

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Anubis20
10. 08. 2026 14.21
Čim več kadrov s Salmo pa bo za pogledat 😆
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