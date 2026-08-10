V novem filmu franšize Odrasli ponovno Adam Sandler, Chris Rock in Salma Hayek

V novem delu filma se bodo poleg omenjenih vrnili tudi Kevin James, Maya Rudolph in Maria Bello . Objavili so tudi fotografijo igralske zasedbe in seznam snemanj, poroča revija Variety . "Zdaj, ko so njihovi otroci odrasli, je druščina končno svobodna, da se poda na vrhunsko pustolovščino," so zapisali v najavi filma.

Produkcija se je že začela v New Jerseyju. Scenarij bo podpisal Sandler s svojim pogostim sodelavcem Timom Herlihyjem, režiral bo Kyle Newacheck. Datum premiere še ni znan.

Družina Sandler je sicer v zadnjem obdobju predstavila več projektov. Adam Sandler je lani prikazal visokoproračunsko nadaljevanje Srečnega Gilmora, ki je veljal za največjo ameriško premiero leta 2025 na streaming platformi. Študentsko komedijo njegove hčerke Sadie Sandler Roommates je bila premierno uvrstili aprila, njegova druga hči Sunny Sandler pa je nastopila v najstniški drami Don't Say Good Luck.