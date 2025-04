V novem filmu Igre lakote bosta zaigrala Whitney Peak in Joseph Zada

Zgodba filma studia Lionsgate, ki bo temeljil na istoimenski knjižni uspešnici avtorice Igre lakote Suzanne Collins , se bo dogajala 40 let po dogodkih iz filma Igre lakote: Balada o pticah pevkah in kačah ter 24 let pred časom Katniss Everdeen v areni. Režijo bo prevzel Francis Lawrence , ki je režiral štiri filme iz franšize, scenarij podpisuje Billy Ray . Izid filma Sunrise on the Reaping je napovedan za 20. november 2026.

Whitney Peak in Joseph Zada.

"Franšiza Igre lakote je že dalj časa odskočna deska za izjemne mlade igralce, Jo in Whitney pa to zapuščino nadaljujeta z neverjetno srčnostjo, globino in žarom," je povedala sopredsednica Lionsgate Motion Picture Group Erin Westerman. "Na avdiciji sta med več sto nadarjenimi igralci z vsega sveta izstopala ne le s svojo nadarjenostjo, temveč tudi zaradi čustvene prepričljivosti, ki sta jo vnesla v ti kultni vlogi," je dodala.

Pet filmov iz franšize Igre lakote je v blagajne kinematografov prineslo približno 3,3 milijarde dolarjev (2.903.142.000,00 EUR) in pritegnilo priznane igralce, kot so Viola Davis, Julianne Moore in Donald Sutherland, še piše Variety.