V novem filmu Igre lakote tudi Ralph Fiennes

Zgodba filma studia Lionsgate, ki bo temeljil na istoimenski knjižni uspešnici ameriške avtorice Igre lakote Suzanne Collins, se bo dogajala 40 let po dogodkih iz filma Igre lakote: Balada o pticah pevkah in kačah ter 24 let pred časom Katniss Everdeen, ki jo igra Jennifer Lawrence, v areni.